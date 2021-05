Evelyn Salgado reconoce nula experiencia en cargos públicos

La candidata de Morena a la gubernatura por Guerrero, Evelyn Salgado Pineda e hija de Félix Salgado Macedonio, reconoció que no tiene la experiencia en cargos públicos que tienen otros políticos, pero eso no garantiza que que no pueda llevar la riendas de un estado.

En entrevista con Adela Micha, la aspirante a gobernar Guerrero, dijo que a los 22 años estuvo a cargo del DIF municipal, donde demostré que a pesar de la nula experiencia en política tuve una gestión de logros y tuve la capacidad de ser una buena administradora.

"Yo creó que la experiencia de un político debe ser no mentir, no robar, no traicionar, ser una mujer honesta".

Efectivamente, no tengo experiencia en cargos públicos que tienen otros políticos, pero eso no garantiza que sepas llevar un estado: Evelyn Salgado en #MLDijoAdela #HeraldoTv pic.twitter.com/UMukMxfJme — Adela Micha (@Adela_Micha) May 17, 2021

Sobre su postulación ala gubernatura, la morenista asegura no ser una "juanita", esta denominación se hace cuando llegas al cargo y te quitas para dejar el poder a un hombre.

Salgado Pineda, aseguró que no se quitará del cargo, "las decisiones las tomo yo y no mi padre".

Sigo creyendo que no soy "juanita", las decisiones políticas las tomo yo: Evelyn Salgado en #MLDijoAdela #Heraldotv pic.twitter.com/GBWDC1pGJM — Adela Micha (@Adela_Micha) May 17, 2021

"No soy Juanita, mi padre a formado mujeres independientes, con criterio, ni él me lo ha pedido ni yo lo permitiría", dijo ladeal gobierno de Guerrero.





La periodista cuestiona a la candidata que en caso de ganar la gubernatura como va enfrentar la violencia, pobreza, la inseguridad y el narcotráfico, Salgado Pineda aseguró que esta preparada y tiene la voluntad política, el corazón y tienes un gran equipo, para lograr los cambios que por años ha pedido Guerrero.





Cuando hay voluntad política, corazón y tienes un gran equipo, puedes lograr mucho para el estado: Evelyn Salgado en #MLDijoAdela #HeraldoTv pic.twitter.com/cOtzZcWwVA — Adela Micha (@Adela_Micha) May 17, 2021

Salgado Macedonio, padre de Evelyn Salgado Pineda perdió el registro para la candidatura el mes pasado cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo sancionó definitivamente por no haber presentado en tiempo y forma sus informes financieros de precampaña, ratificando así la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE).

Las autoridades electorales consideraron que Salgado Macedonio realizó precampaña y se negó a presentar el informe financiero de manera consciente, por lo que determinaron que su conducta fue "falta de voluntad" para cumplir la ley, además de "intentar engañar a la autoridad".

Desde febrero, la precandidatura de Salgado Macedonio fue cuestionada dentro de Morena, por acusaciones de abuso sexual que fueron presentadas ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido.

kach