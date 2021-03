Estuvo 6 años en prisión por huachicol, pero "fui absuelto": candidato del PAN

CD. VICTORIA.- El candidato del PAN a la alcaldía de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, insistió en que fue absuelto totalmente de las acusaciones en su contra por los delitos de delincuencia organizada y robo de hidrocarburos contra Petróleos Mexicanos, en la zona norte de Tamaulipas.

Por decisión propia, y a sugerencia del Partido Acción Nacional (PAN) el aspirante hizo entrega de copias de la resolución de su condena en la que se le concede la libertad, tras seis años de prisión.

Fui absuelto de todo lo que se me imputaba es una situación en la que hubo la intención de involucrarme en la delincuencia organizada, pero no hubo tal. No se probó nada

Reiteró que en todos los hechos que le fueron imputados no tuvo ninguna responsabilidad por tanto fue absuelto.

Es un tema juzgado, por tanto, está fuera del lugar, fuera de tiempo, fuera de apreciación, simplemente es con dolo cuando empieza una campaña política

Almaraz no descartó que tal información forme parte de una serie de ataques en contra del PAN y en contra del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

"La postura es clara, ahí está mi absolución de lo que ocurrió. No tengo ninguna responsabilidad, por lo tanto, fui absuelto. Habría que dejar en claro esto".

El exdirigente del PRD no descartó que tras tal información se encuentre un partido político "que en una carambola de tres bandas", le pagan a quien anda arriba en las encuestas, al partido y al gobernador.

En 2009, Almaraz Maldonado fue detenido y encarcelado durante seis años por el delito de robo de combustible y venta de este a empresas en Estados Unidos.

Además, el aspirante panista también carga con supuestos vínculos con grupos de la delincuencia organizada que fueron evidentes cuando hizo células para manipular procesos internos dentro del Partido de la Revolución Democrática, cuando fue su dirigente estatal.

En ese tiempo, dirigentes de grupos locales fueron objeto de secuestro exprés, se desaparecieron urnas y otras irregularidades a fin de manipular la integración del Comité Ejecutivo Estatal y el Consejo Estatal.

Además, Miguel Ángel Almaraz tenía como fachada la venta de autos usados americanos de los cuales muchos no fueron importados legalmente al país. Esto le permitió al entonces dirigente del PRD en Tamaulipas llegar a las asambleas del partido en una camioneta Cadillac. Uno de sus gustos era cambiar continuamente de camionetas de lujo.

CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES, NO ES REQUISITO

En Tamaulipas, para registrarse como candidato a un puesto de elección popular no es requisito presentar la carta de no antecedentes penales, pero el Instituto Electoral de Tamaulipas y el Instituto Nacional Electoral harán una minuciosa revisión de los expedientes de candidatos.

Algunos candidatos, en un gesto de voluntad, están entregando al Instituto Electoral su carta de no antecedentespenales expedida por la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Los órganos electorales harán una minuciosa revisión de los expedientes de cada candidato (a) para su aprobación y en caso de señalamientos se procederá a investigar y solicitar información sobre los candidatos que considere pertinente.

El Instituto Electoral de Tamaulipas inició el registro de sus candidatos a los ayuntamientos y diputaciones locales y algunos candidatos (as) para probar no encontrarse privados de sus derechos político-electorales, por sentencia que imponga una sanción o pena de prisión o no estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género lo cual si son requisitos es que están presentando la carta de no antecedentes penales.

El Consejo General del IETAM indicó que revisara en forma rigurosa los expedientes de todos y cada uno de los candidatos.





