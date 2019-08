Estudio de tatuajes 'sólo para mujeres' abre sus puertas en León

"Muchas mientras están siendo tatuadas están siendo acosadas en cierto aspecto, me incluyo... pensamos en la comodidad de las clientas, que ellas estén bien y cuando se quieran tatuar sobretodo una zona íntima, no tengan problema, no sientan acoso o que las están mirando morbosamente" señaló la tatuadora en entrevista para la Silla Rota.