Estudiantes viajan a Mazatlán y Cancún... regresan contagiados de covid

TORREÓN.- Al menos 45 estudiantes de Coahuila y Durango que viajaron a Cancún y Mazatlán para celebrar el fin del ciclo escolar se contagiaron de covid-19.

Roberto Bernal, secretario de Salud de Coahuila, dijo que la edad de los jóvenes contagiados oscila entre los 18 a 25 años de edad y se analiza si alguno de ellos pudiera tratarse de alguna variante, en tanto, los jóvenes se encuentran estables y aislados.

El secretario señaló que el problema no es salir a vacacionar sino no tener las medidas de sanitarias adecuadas. ''Si te vas a una casa a Mazatlán, y estás aislado, pues no pasa nada. El problema es que vayan a antros, que no haya sana distancia, que estén en lugares cerrados''.

Sobre este caso, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme recomendó a la ciudadanía a qué si sale de vacaciones tomen las medidas sanitarias adecuadas, pues desconoce la situación en Sinaloa y Quintana Roo.

"Hacemos un llamado a la sociedad que tengan cuidado, tampoco queremos evitar el turismo en otras partes del país", señaló el mandatario estatal.

Sobre el caso de los estudiantes coahuilenses contagios, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, dijo desconocer del tema y criticó a los medios de comunicación por difundir tema.

"La obligación de los medios es informar a la ciudadanía correctamente. Algunos medios de comunicación se vuelven los peores enemigos de la ciudad, Mazatlán está muy bien", dijo Benítez Torres.

El alcalde negó que visitar Mazatlán sea inseguro para los turistas, y refutó que haya una emergencia crítica en el puerto por contagios de covid-19.

La tercera ola de contagios por covid-19 en Sinaloa, es más grande que la primera y la segunda, hasta el martes se han reportado 828 casos, de esta cifra 49 contagios se registraron en Mazatlán, siendo la cifra más alta en lo que va de la pandemia. Además, las autoridades reportan que tres hospitales de Mazatlán ya están llenos al cien por ciento: los hospitales general, del ISSSTE y naval de la Secretaría de Marina reportan capacidad al 100, y un cuarto, del IMSS, tiene 90 por ciento de su capacidad.

DURANGO ESTUDIANTES CONTAGIADOS

La Secretaría de Durango reportó que 20 estudiantes están contagios de covid-19 luego de viajar a Mazatlán o Cancún.

El secretario de Salud del Estado, Sergio González que tras conocerse de estos casos se reforzarán las estrategias por la temporada vacacional y el repunte de casos en el puerto de Mazatlán.

La recomendación por parte de las autoridades sanitarias de ambos estados es aislare si se decide vacacionar, al menos cinco días cuando se regresa a la ciudad de residencia.





