Estudiantes levantan la voz ante el acoso sexual en el Tec de Monterrey

MONTERREY.- "Hoy iba caminando al Tec y había un vato que venía con una camioneta negra, se me acerca y me empieza como a pedir instrucciones y yo se las doy súper inocente y de la nada... se saca su aparato reproductor y tiene como un arma y empieza a decir que me suba y me empieza a hostigar" denuncia una joven a través de sus redes sociales.

Mientras las autoridades estatales reportan un alza en las denuncias por atentados al pudor, en instituciones universitarias, entre ellas el Tecnológico de Monterrey, han arreciado las protestas y denuncias sobre acoso a estudiantes.

En este sentido, el colectiva feminista Los Ojos de Medusa ha denunciado en su redes sociales los acosos a mujeres estudiantes del Tec de Monterrey incluso, ha publicado fotos de los presuntos culpables donde los exhiben, además de exigir a las autoridades educativas intervenga y no calle.



Tras darse a conocer el video en Tik Tok que hizo la alumna sobre su denuncia de acoso, el Tecnológico de Monterrey respondió a través de un comunicado.

"En el Tec de Monterrey manifestamos nuestro total rechazo a la violencia de género en todas sus formas. Sobre el caso que se ha hecho de conocimiento público, manifestamos que hemos acompañado en todo momento a nuestra alumna, tanto legal como psicológicamente".

"Hemos puesto a su disposición todos los recursos humanos y operativos con los que contamos para proteger a nuestra estudiante en este proceso", añade.

Sobre el tema, la Fiscalía de Justicia señaló: "Nos ha informado la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos en contra de las Mujeres que ha abierto la carpeta de investigación correspondiente a estos hechos"

La víctima que aparece con el usuario 2cute2payrent difundió el video en el que narra el momento en el que fue víctima de acoso, y que un hombre a bordo de una camioneta le mostró sus genitales.

"No me gusta hacer este tipo de videos, pero me preocupa que ese vato siga fuera y se lo haga a una niña chiquita. Yo logré tomar foto", abunda.

NO BAJAN LAS CIFRAS DE ACOSO

Datos de la Vicefiscalía del Ministerio Público, de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, indican que hasta el mes de septiembre pasado se tenían reportados mil 268 casos de abuso sexual o atentados al pudor.

Las cifras indican que en 2018 hubo mil 112 denuncias, en 2019, mil 171 y en 2020, mil 288.

Apenas en junio pasado, durante una ceremonia de graduación de la Prepa Tec Garza Lagüera, protestaron por denuncias de acoso sexual y violación, que a su juicio, no han sido atendidas por el Tecnológico de Monterrey.

"Puedes violar, acosar, abusar", "Calladitas no nos vemos" e "Igual te vas a graduar", señalaban en pancartas que lucieron durante el evento y cuyas fotografías difundieron en redes sociales.

Un mes antes, a las puertas del campus Monterrey, en la avenida Garza Sada realizaron otra protesta y colocaron mantas en la entrada de la institución donde denunciaban impunidad en los casos de acoso.

"Puedes acusar, violar y violentar y aún así te vas a graduar" y "85% de las mujeres no se sienten protegidas por el protocolo", dice la usuaria Mariana @pendejisimx, en fotografías que difundió.

"No han pasado ni dos horas y el Tec ya quitó las mantas. Ojalá así fueran de rápidos para atender las denuncias de sus alumnas TecEncubridor #TecMachistayMisogino", vuelve a postear.

RESPONDEN CON COMUNICADOS

"Como Tec de Monterrey queremos que sepan ellas o cualquier alumna o alumno, que si fueron o son víctimas de violencia de género por algún integrante de nuestra comunidad, nuestros canales para reportar dichas conductas y recibir acompañamiento están abiertos y que contamos con especialistas para poder dar un debido seguimiento a sus reportes", respondió con otro comunicado el Tec a la protesta.

"En el Tec de Monterrey buscamos que todas y todos sus estudiantes se sientan seguros y las invitamos a trabajar de manera conjunta y corresponsable hacia un cambio de cultura donde la violencia de género no sea vista como una normalidad sino como algo que no permite el avance de nuestra sociedad. Ponemos a tu disposición el mail: escuchandote@itesm.mx".

De acuerdo a archivos, los movimientos de denuncia en contra de acoso sexual se han dados desde 2017 en el Tec de Monterrey y extendido a otras instituciones como la Universidad Autónoma de Nuevo León, que también ha tenido protestas de sus alumnas.

En ambas instituciones, se han presentado un protocolo en contra del abuso y el acoso, pero las alumnas consideran que nada se ha realizado en la práctica para conservar el buen nombre de las universidades.

El colectivo Ojos de Medusa comunica que en los equipos deportivos del Tec de Monterrey, no sólo de Borregos del fútbol americano, sino de todos en general, se da el acoso y el abuso. "Es un problema nacional y sistémico de sus representados que aplica a todos sus conjuntos deportivos".

"Los Borregos como conjunto son un grupo del cual las mujeres de la institución sabemos que nos tenemos que cuidar, y eso es sumamente triste y frustrante", afirman.

esc