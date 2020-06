Estudiantes de medicina en Sonora, entre guerra de narcos y el covid

"Estaba con mi familia por videollamada, por nunca haber escuchado una situación así de violencia, no presté atención, pero hasta mi familia escuchaba esos ruidos. Empecé a recibir mensajes de mis compañeros pasantes y de mi unidad en Pitiquito: doctora tírese al suelo, apague las luces. María enciérrate, no sabemos que está pasando pero que nos tiremos al piso, me decía. Ahí es cuando yo entendía que esos sonidos eran balazos", relató en entrevista con La Silla Rota.