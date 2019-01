Estrategia fallida del gobierno federal genera el desabasto: Gasolineros Unidos de Puebla

CLAUDIA LEMUZ / CORRESPONSAL 07/01/2019 07:37 p.m.

PUEBLA (La Silla Rita).- La falta de combustible en diferentes entidades del país es producto del cierre de ductos de Pemex y la falta de planeación para "distribuir por rueda" el producto, señaló Luz María Jiménez Almazán, presidenta de Gasolineros Unidos de los Estados de Puebla y Tlaxcala GUEPT.

Las autoridades federales deben explicar la fallida estrategia que tiene sin combustible a al menos una docena de estaciones en el territorio poblano y la entidad colindante de Tlaxcala.

Cerraron los ductos y ahora es imposible que el hidrocarburo que circulaba por ahí sea distribuido por camiones. De acuerdo con estimaciones oficiales, dijo, la entrega es al menos 10 veces más lenta, por ende, alguien tiene que responder, alguien nos tiene que decir a quién se le ocurrió que así podían hacerlo, cuando por lógica todos sabemos de antemano los resultados.

"El asunto de cerrar los ductos es inútil, me parecer verdaderamente inaceptable...no es posible que cierren y no sepan que van a generar caos, y si ya tenían pensado hacerlo, por qué no se prepararon con mayor número de equipos. Lo que es una realidad es que no hay autotanques suficientes capaces de suplir al ducto."

En el caso concreto de Puebla, el número de estaciones con desabasto se modifica constantemente y las pérdidas económicas por el momento no han sido estimadas por los empresarios, a quienes preocupa más que el desabasto crezca ante la advertencia que no hay gasolina Premium en el país por el momento.

Dado que el reporto de combustible lo está haciendo Pemex a través de pipas, municipios como Acatzingo, ubicado en el Triángulo Rojo, han quedado rezagados en el reparto ante la inseguridad que representa enviar combustible a esa zona. Lo mismo sucede con las estaciones ubicadas en los límites de Puebla y Tlaxcala.

El cierre de ductos como medida para combatir "el huachicol" es una pantalla, consideró Jiménez Almazán, al describir la diferencia entre el robo del llamado huachicol y el robo sistemático y de alta escuela que se hace a instalaciones de Pemex del que las autoridades federales tienen conocimiento desde hace más de 20 años.

"El combustible puro que sale de Pemex se vende en el mercado de manera ilegal y no de modo alguno el que vemos en las carreteras que hacen tipos con sus garrafitas de 20 litros; hagan la cuenta cuántas garrafas se necesitan para que salgan las cifras que el gobierno federal asegura se roban de Pemex. Estamos hablando de otra escala, de otro nivel que no tiene que ver con esos distractores, porque esos escándalos que arman de que agarran con mil o dos mil litros, son sólo para distraer la atención de los que se roban miles y miles de litros de manera directa de las instalaciones de Pemex".

En entrevista con La Silla Rota, la empresaria criticó que políticos del PAN y del PRI se rasguen las vestiduras con el tema del robo de combustible, cuando en su momento que les tocó ser gobierno, fueron incapaces de solucionar el robo a gran escala que se hace a Pemex y que favorece a distintas firmas del país, las cuales tienen contenedores en sus instalaciones sin recibir supervisión de alguna autoridad sobre el origen de la gasolina que usan sus flotillas de vehículos.

Jiménez Almazán también lamentó las amenazas Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda contra quienes se han enriquecido del robo de combustible, cuando a su parecer primero debe proceder y luego poner en alerta a los responsables.

"Nos gustaría que el trabajo de la autoridad fuera profesional, serio, prudente y que en lugar de hacer conferencia de prensa para dar información incompleta y desatar un caos, se avocaran a investigar, tienen todo para hacerlo."

