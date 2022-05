"Estoy paniqueado, no creo en el Mecanismo de Protección": periodista amenazado de muerte

TUXTLA GUTIÉRREZ. - La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se solidarizó con el periodista chiapaneco Juan de Dios García Davish, luego de que este sufriera amenazas de muerte, hace unos días, al parecer por parte del crimen organizado.

En un comunicado que publicó en la red social Twitter y que luego borró, el organismo dejó en claro que se contactó con el director del medio de comunicación Quadratín Chiapas, a quien le externó su respaldo, y dejó entrever que se busca el apoyo de autoridades estatales y federales.

En el breve mensaje, la CNDH también comentó que se buscará que el reportero, con más de 30 años de trayectoria periodística, sea incluido dentro del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y para Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, ante los riesgos que presenta no sólo Juan García sino su familia.

En entrevista con La Silla Rota, García Davish, quien también colabora para otros medios nacionales e internacionales como El Universal, PFP, Reuteurs, Canal 4 de Inglaterra, Telemundo, entre otros, externó que no cree en el mencionado mecanismo, pues, advirtió, ni siquiera le han cumplido con las medidas cautelares.

"No pasan los policías, no vienen, nada, entonces no digan que me los están dando, pero, insisto, sí ando paniqueado", aseveró el fixer.

El Mecanismo se ha visto debilitado recientemente pese a la crisis de asesinatos de periodistas que atraviesa el país, aseguró el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México en un pronunciamiento emitido este 24 de mayo.

El Consejo Consultivo señaló que la Comisión Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección anunció un nuevo contrato con la empresa RCU que incluye un anexo técnico que no fue aprobado por la Junta de Gobierno, lo cual es una violación a la Ley que da origen al Mecanismo.

LA ADVERTENCIA

El pasado 13 de mayo, Juan de Dios García recibió una llamada telefónica de un sujeto que se identificó como Arturo Valencia Díaz.

"Me dijo que era representante de una organización criminal, de un cártel, y me llamaba porque sabían donde vivo, y que querían llegar conmigo, de una forma 'decente y educada', con un acuerdo económico para que no dañemos o lastimemos a tu familia", contó el comunicador, quien manifestó que, de forma inmediata, repeló el ofrecimiento.

Aunque desde ese día no lo han amenazado de nueva cuenta, mencionó que ha recibido llamada, de diferentes números y a cualquier hora del día, incluso por la madrugada. "Me marcan, contesto, se quedan unos segundo como en espera y cuelgan".

Rememoró que en el año 2016 también acudió ante la Fiscalía General de la República, donde se abrió una carpeta de investigación por una situación similar.

No obstante, manifestó que, de esa denuncia, no ha habido respuestas. "Y ahora acudí a la Fiscalía General del Estado, pero ya me habló la FGR para que presente mi querella, pero, ¿de qué sirve?"

Aunque no sabe de dónde vendría la amenaza, afirmó que, sin duda, ha "pisado muchos callos" con sus publicaciones en temas diversos como migración, desplazamiento forzado, entre otros.

"En un conflicto postelectoral, registrado en Motozintla, agentes de la Policía Estatal me detuvieron y me golpearon; también me robaron mi equipo (fotográfico). Denuncié y se fueron a la cárcel como seis años; también hace como 10 años logramos que policías municipales de Tapachula fueran enviados a prisión por participar en explotación sexual de menores de edad", recordó Juan de Dios, quien aclaró que, por ende, las amenazas pueden venir de cualquier lado.

Ante este panorama, afirmó que es necesario alzar la voz de una vez por todas, pues no desea que le ocurra lo mismo que a otros periodistas chiapanecos como Mario Gómez Sánchez y Fredy López Arévalo, asesinados en 2018 y 2021, respectivamente.

"No creo que Andrés Manuel López Obrador tenga interés en hacerme algo, ¡no!, pero él, como cabeza de una institución, de un gobierno, tiene que ver que se respeten nuestros derechos humanos. Velar por nuestra seguridad".





