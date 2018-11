"Estoy listo para regresar a las filas de la Sedena'': sargento Isidro Gómez

REDACCIÓN 15/11/2018 12:47 p.m.

Tras haber obtenido la absolución que lo señalaba como responsable del asesinato de un huachicolero en el operativo del 3 de mayo de 2017 en Palmarito, el sargento José Isidro Goméz Hernández, dijo sentirse feliz y agradecido por el apoyo que recibió durante el proceso en el que estuvo detenido.

El sargento ya retomó las labores militares que realizaba antes de ser encarcelado, y sobre la parte psicológica, Isidro, dijo que siempre fue atendido en las instalaciones militares donde estuvo, por lo que estoy preparado para volver, comentó en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

"Sí estoy listo para regresar. Me siento bien y con muchas ganas de regresar a las filas", fueron las palabras de Gómez Hernández.

Sobre la experiencia que vivió durante su detención, "confesó que fue difícil, perdí un medio año de mi vida, aún no he conocido a mi bebé de ocho meses, quien nació mientras me encontraba en la cárcel militar. Mi carrera en el Ejército se truncó, sin embargo, estoy agradecido por todo el apoyo que se me brindó".

"Me siento muy triste por lo que pasó. Son muchas cosas que pasan por mi mente, porque lamentablemente perdieron la vida dos compañeros. Nosotros fuimos las víctimas y después fuimos los victimarios, cuando fuimos agredidos por personas fuertemente armadas. Me queda un mal recuerdo por mis compañeros que perdieron la vida. Sin embargo, nosotros siempre actuamos conforme al derecho, siempre hemos estado en apoyo".

Sobre la liberación del sargento, el General Miguel Carrazco, defensor militar, dijo que quienes acusaron a Gómez Hernández del asesinato del presunto huachicolero, impugnaran.

"Tendremos las herramientas para combatir dicha apelación", dijo.

El General expresó que nunca "hubo un señalamiento expreso en contra de Isidro, fue una interpretación errónea de las circunstancias, las acusaciones fueron bastante contundentes, pero más contundentes fueron los argumentos que prestaron las defensas y finalmente logramos desvanecer la acusación".

