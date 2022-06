"Estoy en Sinaloa, no en Sonora": Ceci Flores reclama a AMLO por seguridad

HERMOSILLO.- Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en la conferencia matutina que Ceci Patricia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora cuenta con protección, al igual que su familia, ante la serie de amenazas que ha recibido por su trabajo de búsqueda de personas desaparecidas.

Además, el mandatario federal mencionó que la activista viajó a Sonora por su propia voluntad, por lo que se le hizo la recomendación al gobernador Alfonso Durazo de brindarle seguridad.

Toda su familia tiene protección, ella también, nada más que decidió por iniciativa propia irse. De todas maneras se le está cuidando donde está, en Sonora, y se hizo la recomendación al gobernador Alfonso Durazo y la instrucción a Rosa Icela, a Adán y Alejandro Encinas

Sin embargo, en sus redes sociales, la propia Ceci Flores respondió a López Obrador, a quién le aclaró que se encuentra en Sinaloa, no en Sonora y está en trabajos de búsqueda para encontrar a su hijo Alejandro, desaparecido en octubre del 2015 en ese estado.

Hasta encontrarte, al costo que sea, amor mío. pic.twitter.com/mCUJxSJv6L — Ceci Flores (@CeciPatriciaF) May 29, 2022

En este sentido, la líder del colectivo denunció que en Sinaloa no se le ha dado acompañamiento por parte de elementos de seguridad durante sus trabajos de búsqueda en campo, mismo que señaló el pasado sábado cuando dio a conocer que tendría que retirarse de un lugar por temer por su vida.

"Para que le digan al presidente que estoy en Sinaloa, no en Sonora, es a Rubén Rocha Moya a quién debe referirse, no a Alfonso Durazo", reclamó.

Gracias a la reportera que mencionó mi caso en La Mañanera. Para que le digan al pdte @lopezobrador_ que estoy en Sinaloa, es a @rochamoya_ a quién debe referirse, no a @AlfonsoDurazo. La seguridad completa la tengo apenas ayer, y que @A_Encinas_R @rosaicela_ no me han atendido. — Ceci Flores (@CeciPatriciaF) May 31, 2022

Ceci Flores viajó al estado de Sinaloa, donde desapareció su hijo Alejandro, porque recibió información del lugar donde podrían estar enterrados sus restos.

Su hija, quien la acompaña en estas labores de búsqueda también envió un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador, donde explica que no "salieron por su voluntad" de donde se encontraban, sino que viajaron con la esperanza de hallar a su hermano que no ven desde hace siete años.

Mi mamá se encuentra en Sinaloa señor presidente, no en sonora, y no decidió irse solo por qué si, recibió información sobre el paradero de mi hermano desaparecido hace casi 7 años al cual ni usted ni el anterior gobierno an buscado, solamente nosotros como familia — Milagros Flores (@VlzMilagros) May 31, 2022



"SI ESTOY BAJO EL MECANISMO DE PROTECCIÓN"

De igual manera, la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora aclaró que tanto ella y su familia sí están bajo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero donde no tienen seguridad es en la jornada de búsqueda que realizan en Sinaloa.

Hay una confusión que debo aclarar. Tras el asesinato de mi amiga y compañera Aranza Ramos el 15 de julio del 2021 en Guaymas, fui desplazada por amenazas y junto a mi familia estoy bajo protección de @CMecanismo de la @SEGOB_mx. Pero NO contaba con protección para mi búsqueda. — Ceci Flores (@CeciPatriciaF) May 31, 2022



Apenas el pasado sábado había denunciado que elementos de la Policía Municipal de Guasave las habían abandonado en el campo donde escarbaban para hallar a Alejandro; la razón que les dieron es que se encontraban ya en la jurisdicción del Ayuntamiento de Ahome.

Aun así, la madre buscadora aseguró que continuarán hasta dar con los restos uno de sus dos hijos desaparecidos en Sonora.

