"Estoy dolida, con el corazón partido": madre de desaparecido en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Oswaldo salió de su casa, en Comitán de Domínguez, la tarde del 5 de abril, pero nunca regresó. Desde ese momento, su madre y amigos no han dejado de buscarlo.

Este jueves, en compañía de familiares y amigos, Maribey Martínez decidió manifestarse en la capital de Chiapas, caminar sobre la Avenida Central con pancartas y exigir justicia en Palacio de Gobierno debido a que, luego de 24 días de la desaparición de su hijo, las investigaciones avanzan muy lento.

Oswaldo Daniel Alfonzo Martínez, de 23 años de edad, estaba a punto de graduarse de la carrera de Medicina Veterinaria, pero hasta hoy nadie sabe de él.

De hecho, su mamá cuenta que, un día después de la desaparición, acudió a la Fiscalía de Distrito en Comitán, pero solo le proporcionaron un registro de atención.

Sabía que la situación estaba mal, porque a las pocas horas le marqué y me mandaba a buzón, cuando él siempre me contestaba la llamada e, incluso, es un niño de casa, que llegaba temprano, es decir, por muy tarde a las 9 de la noche; era tranquilo

En reiteradas ocasiones, agrega, acudió a esa instancia con la intención de que la atendiera el fiscal general Olaf Gómez Hernández, pero no tuvo suerte. Este funcionario la canalizó con otro servidor público de la Fiscalía de Desaparecidos.

"Desde un principio todo estuvo mal, y fue hasta el pasado 15 de abril que el expediente llegó a Tuxtla Gutiérrez, por eso me urge que me ayuden a difundir la imagen de mi hijo, y pedirle al gobernador Rutilio Escandón Cadenas que, por favor, presione a la fiscalía para que no desista en la búsqueda de mi hijo", externa.

LAS EXTORSIONES

Como en muchos casos, Maribey confiesa que ha recibido decenas de llamadas telefónicas de extorsionadores que prometen devolverle a Oswaldo. De hecho, acepta, al tercer día que no sabía nada de él, erogó como 15 mil pesos debido a que un sujeto la convenció de que lo tenía y que, si le entregaba esa cantidad de dinero, lo volvería a ver. Solo fue timada.

La madre de Oswaldo menciona que han obtenido el apoyo de la sociedad, que hay algunos que le han proporcionado grabaciones de cámaras de vigilancia por donde pasaría Oswaldo, entre otras pruebas que, dice, no puede revelar para no entorpecer el proceso.

La madre manifiesta que no tiene miedo. "Estoy dolida, con el corazón partido, porque me quitaron algo de mí y lo único que espero es que me lo regresen, no procederé contra nadie". De no obtener respuestas favorables, dice, viajará a la Ciudad de México para buscar al propio presidente del país, Andrés Manuel López Obrador.

Según Avisaín Vázquez Robledo, tío de Oswaldo, no solo él, sino muchos familiares han abandonado sus labores cotidianas para sumarse a la incansable búsqueda; incluso, detalla, han recorrido cada rincón de Comitán y otras zonas, aunque no hay tenido la fortuna de encontrarlo.

Lo que lamenta, revela, es que decenas de familias que también buscan a sus desaparecidos tengan miedo de alzar la voz, y prueba de ello, advierte, es que para esta marcha invitaron a varias, pero nadie se acercó.

"Hemos caminado todas las calles del pueblo, estamos unidos, y no descansaremos", subraya el declarante, quien añade que hay quienes les han recomendado que radicalicen sus acciones de protesta, "pero no somos así, sino que confiamos en Dios, y creemos que Daniel regresará con la familia, que la autoridad hará su chamba".

De nueva cuenta, Maribey tiene la esperanza de hallar a su hijo, quien tenía el deseo, al terminar su carrera, de cursar una maestría.

Los familiares se acercaron a Palacio de Gobierno, donde fueron recibidos por un funcionario, a quien le entregaron unos documentos, con la promesa de que éstos llegarían a manos del gobernador y se agilizarán las pesquisas.

Con Oswaldo, de acuerdo a datos obtenidos de conteos de fichas u otros proporcionados por fuentes extraoficiales, se estima que en la región Fronteriza del estado, la cual abarca municipios como Frontera Comalapa, Comitán y La Trinitaria, han desaparecido poco más de 200 personas.

