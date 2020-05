Estos son los municipios de la esperanza, que gobernadores dicen NO

El anuncio de los Municipios de la esperanza, anunciados por el Gobierno Federal para poder reactivar la economía en una primera etapa, ha causado dudas, pero también diferencias entre gobernadores de los estados que, aseguran, no están listos para esta reactivación.

El pasado 13 de mayo, el gobierno federal informó sobre los municipios de 15 estados que podrán reactivar la economía a partir del próximo 18 de mayo, ya que en estos municipios denominados "de la esperanza" no hay contagios confirmados de covid-19, ni en los municipios vecinos.

Los estados son: Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

"Grave error", dice gobernador de Jalisco

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, calificó como un "grave error" la decisión del gobierno federal para hacer la reapertura de empresas y negocios por municipios, pues asegura, el coronavirus no respeta límites territoriales o administrativos.

"Aquí no hay municipios que abran y otros que no", señaló Alfaro en una conferencia en línea.

"A alguien en un escritorio en la Ciudad de México se le ocurrió decir que había municipios que podían abrir y otros que no. Le pusieron hasta un nombre 'de la Esperanza'".

Alfaro dijo que, si el municipio de Tapalpa reabre a partir del lunes 18 de mayo, como propone el Gobierno federal, las personas de Guadalajara se volcarían a este destino y pondrían en riesgo a los habitantes de esta localidad.

"Es un grave error esto de abrir municipios unos sí y otros no", manifestó el gobernador de Jalisco. "Esa decisión, en Jalisco no va a suceder ni se va a atender".

Sería un "suicidio" para Chihuahua

Por otro lado, el gobernador de Chihuahua, otro estado que estaría reabriendo su actividad económica en algunos municipios, señaló que sería "un suicidio" anticipar medidas de reapertura en medio del pico más alto de contagios de coronavirus.

Javier Corral informó que el proceso de reapertura de actividades económicas, sociales, culturales, deportivas y recreativas para la capital de su estado y Ciudad Juárez iniciará a partir del 1 de junio, una vez que se compruebe que haya descendido la curva de infección.

"Sería suicida, autodestructivo, anticipar medidas de reapertura en comercio, servicios e industria teniendo un pico tan alto en los contagios", señaló el mandatario estatal.

En ese sentido, consideró que la producción en empresas podría reiniciar a partir del 1 de junio con un plan de semaforización.

"Vamos a hacerlo cuando estemos seguros de que en Chihuahua la curva esté en descenso. No vamos a abrir ni en el pico, ni en la meseta, ni siquiera en lo que se conoce como la primera inflexión, sino exactamente cuándo sepamos que tenemos una tendencia descendente", indicó.

Esto rompe con las medidas de salud, dice gobernador de Puebla

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, el mismo miércoles en que fueron anunciadas estas medidas de reactivación económicas, se manifestó en contra de que el 18 de mayo se reactive la industria automotriz, pues "significa romper con todas las medidas de salud impuestas para frenar el covid-19".

Barbosa señaló que, si se reactiva el sector automotriz aumentará la movilidad de las personas, porque al menos la planta de Volkswagen en Cuautlancingo tiene 15 mil trabajadores y en Audi, ubicada en San José Chiapa, trabajan otras 7 mil personas; además, en las proveedoras de ambas plantas laboran más de 10 mil personas.

En conferencia de prensa afirmó que el regreso de más de 30 mil trabajadores a la actividad acaba "acaba con todas las medidas (...) todo va a colapsar, todas las medidas que hemos adoptado para el confinamiento".

Barbosa aseguró que presentará a la Federación las condiciones en que se encuentra el estado de Puebla. Dijo que, con excepción de 18 municipios pequeños, donde no hay contagios, hasta este miércoles en 92 de los 217 han detectado casos.

Tamaulipas rechaza estrategia del gobierno federal

De los 43 municipios de Tamaulipas, solo tres se encuentran libres de coronavirus y de vecinos infectados. Se trata de Cruillas, San Nicolás y Miquihuana, los únicos que, en un sentido estricto, reúnen las condiciones para poder levantar la cuarentena la próxima semana.

El gobernador Francisco Cabeza de Vaca, quien también es integrante de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional rechazó esta estrategia luego de que los gobernadores de AN señalaran que no es posible reabrir más actividades económicas hasta que el descenso en el nivel de contagios lo permitan y se den los protocolos sanitarios para hacerlo con seguridad.

A raíz del anuncio de @DeSalubridad, advertimos que no es posible reabrir más actividades económicas hasta que el descenso en el nivel de contagios lo permita y se den los protocolos sanitarios para hacerlo con seguridad.



Sería delicado e irresponsable. — Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (@GOAN_MX) May 13, 2020

Aseguraron "sería delicado e irresponsable".

En Yucatán no es viable la reactivación, dice gobernador

Yucatán es otro de los estados que podrá reactivar su economía en sólo uno de los 106 municipios con los que cuenta.

El municipio de Dzoncauich, situado en la región centro norte de Yucatán, es el único de la península que estaría en condiciones.

Pero el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal apuntó que no es viable la reactivación de actividades turísticas y económicas en Yucatán, como se hará en otras entidades de la República, ya que los expertos epidemiólogos señalan que la entidad aún se encuentra en la fase de alerta máxima.

Hoy iniciamos mesas de consulta para reapertura responsable y gradual de economía. Nos coordinaremos para que de manera escalonada vayamos reabriendo negocios que hoy se encuentran cerrados conforme las condiciones de pandemia nos vayan permitiendo.

"Somos los que al final tenemos la última palabra, basada en las condiciones en que se está dando cada estado", dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva. Señalando que ellos deben estar más precavidos que otros estados.

Por otro lado, la alcaldesa de Dzoncauich, Gloria Raz Cohuo, no cree que su municipio reabra el 18 de mayo según publicó La Jornada.

"Esa decisión no puedo tomarla, no tengo la preparación en cuanto a salud de poder medir el riesgo y que en lugar de que sea un beneficio para mi municipio lo ponga en peligro, por lo que me voy a poner en contacto con el gobierno del estado y que los especialistas puedan determinar qué es lo mejor para nosotros", dijo la alcaldesa.

Pero otros estados se alinean

Por otro lado, los gobiernos de Michoacán, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Veracruz han sostenido reuniones con el gobierno federal y con sus gabinetes, respectivamente, para prepararse a esta reapertura de activación económica siguiendo todas las recomendaciones de sanidad, pues reconocen, esta es la fase más critica de pandemia.

