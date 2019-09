Estos son los estados que son "foco rojo" por Dengue

A finales de agosto un menor de edad perdió la vida a causa del dengue hemorrágico en Tlapacoyan, Veracruz. Fue el segundo caso en esa misma semana.

Pedro Michel fue trasladado por sus padres al Hospital Civil ya que presentaba todos los síntomas de la enfermedad.

En primera instancia, los doctores lo atendieron sin poder otorgarle paracetamol para aliviar el dolor y la fiebre. Sus padres volvieron a su hogar, aunque se tuvieron que trasladar de nueva cuenta al hospital debido a que el estado de salud del menor se complicó.

Pedro Michel "N" fue trasladado inconsciente y murió momentos después de llegar al hospital, en la zona de pasillos.

Familiares del menor denunciaron al hospital por la aparente negligencia que habría provocado su muerte.

Sin embargo, esta mañana el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, señaló que "hasta ahorita en México las personas que han muerto por dengue tienen que ver con que no recibieron atención con oportunidad, porque llegaron muy tardíamente a las unidades de salud".

Veracruz es el estado que más concentra casos de dengue, con 2 mil 860 casos; le sigue Chiapas con mil 742 casos; en seguida está Jalisco, con mil 540; luego Oaxaca, con 601 y Quintana Roo, con 566.

Estos Estados concentran el 72 por ciento de los casos en todo el país.

Estos datos fueron presentados por López-Gatell Ramírez, durante la mañanera de este jueves, quien también informó que en lo que va del año han muerto 2020 personas por dengue.

Además señaló que el dengue se incrementó en 312 por ciento este año, respecto al año pasado.

Sin embargo, la cifra podría ser mayor, ya que hay quienes presentan síntomas y no se atiende. Otros asisten clínicas privadas. Adempas hay personas en zonas rurales que no tienen cobertura médica y los casos no se registran.

El subsecretario informó sobre las medidas de prevención y la campaña para prevenir la enfermedad: ´Lava, tapa voltea y tira´, que exhorta a tirar todos "cacharros" u objetos donde se acumule el agua y que ayuda a la proliferación del mosquito del dengue.





