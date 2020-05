Estos son los estados que concluirán el ciclo escolar a distancia

"De verdad no se habla claro, no va a ser el 1 de junio cuando se pueda regresar a la normalidad, ya estamos a 12 de mayo y está subiendo, en ningún estado del País deja de subir todavía, no hay ninguna entidad que tenga la curva aplanada, no la hay, ni la va haber al 31 de mayo como para que el 1 de junio digamos todo a la normalidad, menos el tema de regreso a clases", expresó Barbosa.