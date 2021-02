Estos son los escenarios para la #LeyBonilla, tras controvertida consulta en BC

Tras la cuestionada y polémica consulta ciudadana celebrada este domingo en Baja California, cuyo resultado oficial no se ha dado a conocer, pero conteos rápidos perfilan la decisión ciudadana por una ampliación, de dos a cinco años, del periodo de gobierno de Jaime Bonilla, la reforma constitucional será enviada al Ejecutivo local para su publicación en el Periódico Oficial del estado, adelantó el presidente del Congreso, Catalino Zavala.

La comisión responsable del proceso tiene hasta dos días para dar los resultados, es decir, hasta este martes.

De acuerdo con las leyes vigentes, el proceso de la llamada #LeyBonilla está empantanado, toda vez que, tras avalarse por el Congreso y los cabildos, no ha sido publicada, por lo que jurídicamente ha imposibilitado a sus opositores impugnarla ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En días pasados, el TEPJF validó la elección de Jaime Bonilla únicamente para que gobierne dos años, justo como fue publicada la convocatoria de los comicios. Sin embargo, la definición de esto continúa en el limbo jurídico.

La consulta ciudadana de este domingo se produjo ante la ola de críticas que desató la aprobación de esta reforma, lo que “motivó” al Congreso local organizar el ejercicio cívico, a fin de conocer la opinión ciudadana sobre si está a favor o en contra de que Jaime Bonilla gobierne por cinco años.

Sin embargo, de acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana de Baja California, este procedimiento es ilegítimo e ilegal.

No obstante, para Catalino Zavala y los diputados de Morena esto “es un tema de respaldo y legitimidad”, por lo que se enviarán los resultados de la consulta al Ejecutivo estatal, junto con la ley para su publicación y entrada en vigor.

Esta es una figura que no está en la ley, pero es un acuerdo del Congreso para buscar la opinión de los ciudadanos

Una vez que la reforma constitucional sea aprobada en el periódico oficial podrán ser interpuestas las impugnaciones, y entonces deberá resolver el máximo tribunal de justicia en el país.

Este ejercicio sobre la "Ley Bonilla" fue impulsado por legisladores locales de Morena, el partido que postuló al gobernador electo.

A los ciudadanos se les preguntó lo siguiente:

¿Cuál piensa usted que es la mejor opción para nuestro estado?

Proyecto 5. Mantener la reforma aprobada para un proyecto de cinco años de gobierno.

Proyecto 2. Llevar a cabo una contrarreforma para limitar el periodo de gobierno a dos años.

Las reacciones

La secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, señaló este lunes que mientras no sea publicada la norma que amplió el mandato de dos a cinco años de Jaime Bonilla, gobernador electo de Baja California, este debate no está en el ámbito jurídico.

Tras reunión privada sobre la estrategia nacional de protección integral a mujeres, niñas, niños y adolescentes que viven violencia de género en el país, Sánchez Cordero explicó que, a partir de que eso suceda, ya se podrá impugnar el caso en tribunales.

La (Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN]) declara improcedente controversias presentadas, porque la norma aún no está en vigor ni ha sido promulgada ni publicada: no tiene vigencia. Hasta entonces, no está en el ámbito jurídico”.

La exministra de la SCJN en retiro comentó que cuando se expida la norma, los inconformes podrán impugnar desde la consulta realizada el domingo en BCS, la norma en sí, el principio de certeza “o lo que se quiera o se tenga a la mano; así se harán valer los recursos jurídicos”.

Analiza INE impugnar

El Instituto Nacional Electoral (INE) estudia los mecanismos legales para interponer una acción de inconstitucionalidad para impedir que Jaime Bonilla se imponga como Gobernador de Baja California por cinco años, en lugar de dos.

El presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova, insistió en que es vergonzoso y penoso que un político pretenda violar la ley electoral.

Todos los que somos demócratas estamos obligados a que si se comete este atropello presentemos los recursos para que la Suprema Corte de Justicia pueda tener materia y salvar la democracia y el orden constitucional