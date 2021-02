Esto excusaron los diputados de Veracruz para no publicar su patrimonio

XALAPA.- La semana pasada E-Consulta Veracruz publicó que los 50 diputados locales del Congreso local cumplieron con la obligación de Ley de presentar su declaración patrimonial, no obstante solo ocho legisladores permitieron a la Contraloría interna hacer “públicas” sus propiedades y cuentas bancarias.

Cuestionados sobre el tema, los líderes de las fracciones señalaron que es decisión de cada legislador optar por publicar o no estos datos, agregando una serie de razones para que la mayoría se reserve su lista de bienes.

Hay que recordar que solo hicieron público su patrimonio los diputados locales Adriana Esther Martínez Sánchez, del distrito de Martínez de la Torres; Eric Domínguez Vázquez de Papantla; Ivonne Trujillo del distrito de Perote; y José Magdaleno Rosales Torres del distrito de Medellín.

Así como José Andrés Castellano Velázquez, Henry Christophe Gómez Sánchez, Víctor Emanuel Vargas Barrientos y Wenceslao González Martínez, que llegaron a la representación proporcional por la vía Plurinominal.

Veracruz es primero en secuestros: PAN

El líder de los diputados del PAN en el Congreso, Sergio Hernández, reiteró que cada diputado decide si hace pública o no esta información. Añadió que por los problemas de inseguridad en Veracruz no es conveniente dar a los ciudadanos en general este tipo de información delicada.

Argumentó que la Ley les permite reservarse la información y a la vez cumplir con el requisito, de ahí que no hay mayor problema en no hacerla pública.

“Hoy las condiciones de seguridad en el Estado no son las mejores para tener esto en transparencia. Somos primer lugar en secuestros y tenemos ese Derecho de no hacerla pública. Cumplimos con la Ley pero lo hicimos con esas salvedades. Pero nunca prometimos maximizar las declaraciones patrimoniales”.

En ese sentido recordó que sí fue promesa de campaña de Morena hacer pública este tipo de información y ahora no están cumpliendo.

Hay que cuidar a los dependientes económicos: diputada del PRI

Como coordinadora de la fracción PRI-PVEM, Erika Ayala Ríos, aseveró que no hubo un acuerdo general para reservarse este tipo de datos personales y cada quien decidió por su cuenta. En su caso argumentó que optó por no publicar su declaración para proteger a sus hijos.

Añadió que sin importar lo anterior cualquier persona puede acceder a los datos personales de un funcionario.

“Algún dato en específico que se requiera se puede tener, pero sí como aparecen los dependientes económicos de una servidora hay que cuidar en ese sentido. El asunto es que si en particular alguien desea tener una información puede hacerlo por la vía legal o jurídica y por el otro lado evitar las posibles tentaciones”.

Recientemente la legisladora ha sido cuestionada debido a que es líder sindical en el Colegio de Bachilleres de Veracruz (Cobaev), en donde labora uno de sus hijos y otros familiares con plazas a tiempo completo.

Morena reconoce problemas de inseguridad

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y coordinador de la mayoría morenista, Juan Javier Gómez Cazarín, también dijo que en su caso optó por no hacer pública la información por cuestiones de seguridad, ya que en el pasado ha sufrido dos secuestros.

“Es una decisión de cada diputado y hay que respetarse; yo también me reservo mi Derecho. Hay muchos temas, yo he sido una persona que he sufrido dos secuestros y prefiero mantener mi vida privada. Pero no tengo nada para ocultar”, aseveró.

PRD-MC también lamenta promesas incumplidas

La coordinadora de la fracción PRD-MC, Brianda Kristel Hernández Topete, recordó que el plazo límite para cumplir con el requisito de la declaración patrimonial es el 30 de mayo y admitió que todavía está en proceso de dar los datos completos.

Consideró que el tema de la seguridad es válido para optar por reservar la información; no obstante, agregó que es cuestionable que algunos prometieron un cambio y transparencia total y ahora den largas.

“Cuando una sale a campaña debe uno de a lo que se compromete, hacerlo, por eso tienes límites. Lo único que vale en la vida es la palabra”.

Lo grave es no dar resultados: Grupo Mixto

Finalmente, el coordinador del grupo mixto “Del Lado Correcto de la Historia” Gonzalo Guízar Valladares, planteó que lo más importante es dar resultados como funcionario y después está el tema de la transparencia.

“Lo que la sociedad quiere son resultados, menos protagonismo de honestidad a lo mejor personal y más resultados eficientes. No quiero decir que no le interesa a la sociedad tu honestidad personal, por supuesto que sí, pero una gente honesta en lo personal tiene que dar buenos resultados si es funcionario”, expuso.