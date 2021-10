Esto es lo que sabemos del recorte presupuestal de 140 mdp a la UdeG

GUADALAJARA.-En agosto pasado comenzó una pugna entre el gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara (UdeG), luego de que se anunció que a la institución educativa le recortarían 140 millones de pesos aprobados por el Congreso estatal para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales.

A través de un comunicado, el pasado 8 de agosto, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez informó que un grupo de diputados locales le habían pedido reasignar alrededor de 140 mdp del presupuesto de egresos de 2021 para continuar con las obras en el Hospital Civil de Oriente en Tonalá, un compromiso hecho en campaña y que comenzó en 2020.

Señaló que el planteamiento le pareció lógico y no era necesario que el Congreso lo aprobara, por lo que había girado la instrucción para que se hiciera el ajuste de partida.

"Me parece que tiene un planteamiento muy lógico, muy oportuno, estamos en un momento que la prioridad es la salud y hay proyectos importantes que pueden esperar un tiempo, lo que se propone es que en lugar de destinar recursos a un museo de ciencias naturales, hoy se destinen para hacer el hospital civil de Tonalá, entonces estoy de acuerdo y se van a hacer los movimientos de partida".

"Nos van a permitir terminar prácticamente el Hospital Civil de Oriente, que va muy bien, es una obra que está pegado al Centro Universitario de Tonalá, es decir, no estamos destinando recursos para un proyecto que no sea para otra cosa que no sea un proyecto importante para la Universidad, que yo creo que es una prioridad hacer infraestructura de salud y más en el oriente de la ciudad", puntualizó.

REACCIONES TRAS ANUNCIO

Tras el anuncio de Alfaro, los diputados Ana Silvia Gutiérrez, Mara Robles y Enrique Velázquez recordaron al gobernador Alfaro que las leyes estatales de Disciplina Financiera y de Contabilidad Gubernamental no permiten reasignar dinero público adjudicado a educación, salud y seguridad.

Incluso, señalaron que había al menos 356 millones de pesos del préstamo sin ejercer, que podrían utilizarse para el hospital sin afectar los fondos de la universidad.



En tanto que, el pasado 30 de septiembre la Cámara de Diputados exhortó al Gobierno de Jalisco a respetar la autonomía de la Universidad de Guadalajara y no reasignar los 140 millones de pesos.

"La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Jalisco a respetar la autonomía de la Universidad de Guadalajara y las asignaciones presupuestales en curso para la construcción del Museo de Ciencias y Ambientales aprobadas por el Poder Legislativo del Estado de Jalisco", señala el acuerdo que se votó a favor en la cámara baja.

En la defensa de la autonomía de la @udg_oficial, nos asisten la razón y las leyes.



Hoy la @Mx_Diputados exhorta al Gobernador de Jalisco a respetar la autonomía de la Universidad y el presupuesto aprobado por el @LegislativoJal, para construir el Museo de Ciencias Ambientales. pic.twitter.com/PN6jhzV1JP — Ricardo Villanueva (@rvillanueval) September 30, 2021

LLEGA A TRIBUNALES

El rector, Ricardo Villanueva Lomelí, acusó que la acción del mandatario estatal era una venganza porque no se había regresado a clases presenciales como él quería y añadió que el mandatario estatal no distinguía entre una dependencia estatal y un organismo autónomo; además de que violentaba la división de poderes al invadir facultades del Congreso estatal.

En tanto, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) se solidarizó con la Universidad de Guadalajara ante el recorte de recursos.

En su cuenta oficial de Twitter destacó: "En cumplimiento de sus objetivos sociales, la #ANUIES se solidariza con la comunidad de la Universidad de Guadalajara y exhorta a los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Jalisco, a mantener el presupuesto autorizado a la Universidad".

En cumplimiento a sus objetivos sociales la #ANUIES, se solidariza con la comunidad de la @udg_oficial y exhorta a los poderes ejecutivo y legislativo del Estado de Jalisco, a mantener el presupuesto autorizado a la universidad. pic.twitter.com/clKM6utScT — ANUIES (@ANUIES) August 10, 2021

El pasado 6 de octubre, el apoderado legal de la UdeG, Juan Carlos Guerrero Fausto, interpuso la controversia 135/2021 en contra del Poder Ejecutivo y otras instancias estatales y federales por diversas omisiones y acciones que derivaron en el recorte de 140 mdp para el museo, el cual forma parte del Centro Cultural Universitario (CCU) de la UdeG.



Pretende que la SCJN catalogue el recorte como un acto violatorio a la Constitución. Para ello ofrece dos argumentos: la Universidad es un órgano autónomo y los recursos que se le quitaron eran de la Federación.

CAMINATA POR LA AUTONOMÍA

Este viernes, 15 de octubre estudiantes y autoridades de la UdeG realizaron una marcha para exigir respeto a la autonomía universitaria.

La caminata partió del Museo de Ciencias Ambientales (MCA), y concluyó en Casa Jalisco donde pretendían hacer entrega al Gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, cinco mil de las 329 mil 479 cartas que fueron firmadas por la sociedad jalisciense.

Ricardo Villanueva Lomelí recordó que, luego de 67 días de que la UdeG recibiera la noticia del recorte de 140 millones de pesos al museo y tras varias semanas de recabar firmas en todos los municipios del Estado, hoy se entregarán las primeras cinco mil cartas y diversos sectores de la comunidad universitaria entregarán cinco mil más en próximos días.





