Esther: segunda víctima de feminicidio en Yucatán; atrapan al asesino en el monte

HUHÍ.- Esther Maas Polanco, de 38 años de edad, pasó su último domingo con vida en compañía de sus hijos y su papá, Vitaliano Maas. Poco después de las 20:30 horas, su padre se despidió y regresó a su casa. Minutos después, su madre salió de casa para ir a la tienda y comprar algo para su nieta más pequeña. Fue ese momento que su aún esposo, de quien estaba separada, Manuel, "El Chicote", aprovechó para ingresar al domicilio y asesinarla con un cuchillo.

TAMBIÉN LEE: OTTO, EL PERRITO MESTIZO QUE SE ROBARON CON ORDEN FALSA DE LA FISCALÍA DE YUCATÁN

"Lo que aprovechó ese cuate era que cuando yo me quité, como decía mi nieta que tenía ganas de comer algo, mi esposa rápidamente lo fue a comprar a la tienda, dice que allá cerca y no tardó, y entonces antes de llegar a su casa, le dicen ´¡Doña Elena, Doña Elena, algo está pasando en tu casa, yo creo que a tu hija ya la hirieron, ahí está ahí tendida´, entonces llega mi esposa y mi hija ahí está tendida, ya no podía hacer absolutamente nada, solo movió su cara, porque le abrieron acá -el pecho-, y le cortaron -el cuello-, y luego le dieron dos o tres puñaladas por la espalda", señaló con tristeza.

El padre de Esther, el señor Vitaliano, lamentó haberla dejado sola. Él nunca notó que existiera peligro, incluso, su yerno lo había ido a visitar ese mismo día para prestarle dinero.

Es increíble porque si estuviese borracho, si estuviese drogado, si estuviese algo, que haya una señal, pues tenía que quedarme más rato y ver qué es lo que va a pasar, pero no había señales de nada, ahí está, después de eso se sale del lugar

Vitaliano explicó que Esther tenía menos de un año de haber regresado a Huhí con sus hijos y con su esposo Manuel, con quien estuvo casada casi 20 años. La pareja vivía en Acanceh, de donde él es originario, pero ella quiso volver con su familia, buscaba sentirse segura.

Inicialmente, se quedaron tres meses en casa de Vitaliano, luego se mudó a casa de su madre. En ese momento ya estaba separada de Manuel. Esther solo le platicaba a su padre que peleaba con él por dinero. Además, desde que vivían en Acanceh le reclamaba por celos.

Me platicaba una parte, se puede decir, la cuarta parte de todo esto, pero yo veo que cuando llega este cuate, como están sus dos o tres hijos aquí y veo que están conviviendo y todo eso, entonces le digo ´pues ojalá que el problema que tengan se vaya solucionando

Esther era una mujer trabajadora, vendía ropa de segunda mano los domingos y siempre buscaba como salir adelante. Vitaliano se siente feliz de la persona que fue su hija en vida, ya que ella siempre intentaba comprender a los demás y no meterse en problemas. No entiende cómo alguien que era el padre de sus hijos pudo hacerle daño.

El feminicida de Esther, su esposo Manuel, huyó de la escena del crimen y se escondió en los montes cercanos al municipio, en donde las autoridades realizaron un operativo para encontrarlo. En ese sentido, el alcalde del municipio de Huhí, Roger Marcelo Benítez, informó que fue arrestado.

"Ya finalmente lo pudimos capturar con la colaboración de todos los elementos de la policía, tanto de Fiscalía, de la Policía Especial Investigadora (PEI), de la municipal con muchas horas de trabajo, ayer buscamos toda la tarde y noche hasta que finalmente ubicamos su paradero", abundó.

El feminicidio de Esther se trata del segundo del año en Yucatán.

SIN POSTURA OFICIAL DE LA FGE

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán no ha confirmado la detención de Manuel, "El Chicote", ni la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Tampoco se ha emitido la causa de la muerte de Esther. El área de comunicación de la FGE se ha limitado a señalar que se encuentran investigando.

















rst