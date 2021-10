Este es el Guerrero que recibe Evelyn Salgado, nueva gobernadora

CHILPANCINGO.- En 2015, Héctor Astudillo Flores denunció que recibía un gobierno con un quebranto financiero de 15 mil millones de pesos; este viernes 15 de octubre, cuando deje el cargo le heredará deudas a la morenista Evelyn Salgado Pineda.

Además, según una nota de Amapola Periodismo, heredará observaciones de irregularidades por 3 mil 139 millones 450 pesos de recursos públicos hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del ejercicio fiscal 2019.

El priista se marcha, además, entre protestas de burócratas estatales que tienen tomados el Palacio de Gobierno, Palacio de Justicia y otros edificios públicos en Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Taxco y Atoyac, y de médicos, enfermeras y administrativos que tienen parada las labores en 14 hospitales y 400 centros de salud en Guerrero, por el reclamo, entre otras cosas, de la deuda de más de 13 mil millones de pesos al ISSSTE.

OBRAS INCONCLUSAS Y OTROS PENDIENTES

En Chilpancingo, el gobierno de Astudillo Flores empezó dos obras públicas que no concluyó y por las que hay denuncias de corrupción contra su administración.

Una de estas obras, que la administración astudillista la presumió como la "estrella" de su gobierno, es el parque lineal que está sobre dos plataformas del encauzamiento de río Huacapa, a unas seis cuadras del centro de la ciudad.

En la obra que tiene una longitud de 1,600 metros se invirtieron 63 millones 469 mil pesos, pero no funciona.

La ciclopista quedó cancelada y todo lo demás: baños, cafetería y los stands.

A mediados del 2018, luego de varios meses de que inició la construcción del parque lineal (marzo del 2017), el entonces secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Rafael Navarrete Quezada, actualmente diputado local del PRI, reconoció que dicha obra fue auditada por la Contraloría y Transparencia Gubernamental por una serie de irregularidades que detectaron.

Esta obra sigue arrumbada.

Durante marzo de 2019, el gobernador anunció la construcción de las nuevas instalaciones de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), ubicadas en la avenida Ruffo Figueroa, al sur de esta ciudad.

El mandatario estatal dio el banderazo para la demolición del edificio antes conocido como Instituto de Educación Básica y Normal (Ineban). Desde el 2014, derivado de los sismos, dicho inmueble se colapsó y, además, tenía daños por las constantes protestas de actores del sector educativo.

Pero de la obra sólo se cumplió con la demolición del edificio, porque los trabajos de construcción los abandonaron desde a finales de 2019.

Cuando deje el cargo Astudillo estarán activas las protestas de médicos, enfermeras, burócratas y policías estatales en reclamo al pago de bonos, salarios atrasados, viáticos y otros estímulos económicos.

Las protestas han provocado que la ciudadanía de Guerrero se quedara sin varios servicios públicos.

La situación más grave es la de la salud, porque desde hace 12 días los 240 trabajadores del Laboratorio Estatal de la Secretaría de Salud se sumaron al paro de labores de médicos y enfermeras de los 14 hospitales y 400 centros de salud.

"No se están tomando muestras de Covid-19 en todo el estado y al momento de que no se tomen no hay para analizar", expresó la dirigente de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTS), Beatriz Vélez Núñez.

