Este año no desayunaré con mi madre, puedo contagiarla: doctora

Aunque como cada año las doctoras tendrán el día libre en la clínica del IMSS en Tijuana, Baja California, donde trabaja Jessi, como le dicen de cariño, está asignada a la zona de atención a pacientes afectados por la covid, razón por la que no puede acercarse a su mamá.

SIGUE AQUÍ TODA LA COBERTURA DE CORONAVIRUS EN MÉXICO

"Todos los años el Día de las Madres, a nosotros en el instituto nos dan el 10 de mayo para festejarlas. Yo llevo a desayunar a mi mamá. Esta vez el 10 de mayo es domingo, aun así no podré acercarme a ella, mas allá de 3 metros porque soy un factor de riesgo para ella. Yo estoy en contacto con pacientes Covid, ella pertenece por sus enfermedades y su edad a la población vulnerable. En esta ocasión le llevaré una despensa como cada fin de semana y la felicitaré de lejos. Su regalo y el festejo vendrán después, cuando ella lo elija", dice a La Silla Rota.

Jessi también es mamá y en su casa está con cubrebocas, pues por su labor considera que puede contagiar a sus tres hijos y por eso no se lo quita.

"He tratado de combinar mi rol de como madre y como profesionista. Mi horario coincide con el de clases de ellos, en estos días combinar mi labor de madre presente con ellos como la mayoría de las mamis, para mí no es posible. Mi deber como profesionista me lo impide, pero se que ellos se sienten orgullosos de su mami aunque también sé que quisieran que estuviera con ellos como la mayoría de las mamás de sus compañeros".

Comparte que en esta época también está al tanto en la de quienes son madres. Refiere que escuchó a una enfermera hablar con una señora a la que le preguntaba si era la mamá de un pequeño que estaba en consulta.

"Sentí horrible, pensé muchas cosas, entre ellas qué pasaría si ese niño lo tendría que dejar en valoración o enviar a hospital. Pensé en el sufrimiento de la madre y del niño, cómo me ganaría la confianza del pequeño para que no se sintiera tan sólo, también pensé qué pasaría conmigo si ese pequeño tuviese que esperarse. Me quedaría con él hasta que mejorara o me iría a mi casa. Mis hijos me esperan para comer, aunque sé que podía llamarles para que ellos se prepararan algo sencillo mientras yo llegaba, gracias a Dios el pequeñito estaba en las condiciones de poder ir a casa con aislamiento social, fue angustiante sólo de pensar en esa separación".

Pero hubo otro caso donde un niño de 8 años murió de neumonía típica.

"Así quedó el diagnóstico, no se le hizo la prueba porque en esos días no había. Eso es algo que no salió en las noticias, porque nunca fue ni será Covid sin una prueba de diagnóstico".

El miedo de las madres

El tema de cómo ser mamá en tiempos de covid-19 es una preocupación plasmada en un grupo de Facebook de doctoras, donde comparten que sienten miedo, ansiedad e insomnio ante la posibilidad de contagiar a sus hijos.

"Algunas mamás doctoras decidieron salirse de sus casas para evitar contagiar, otras apoyar a nuestros padres con despensas para evitar que ellos salieran. Algunas como yo utilizamos cubrebocas en casa para evitar contagiar a nuestros hijos.

"Para mi ser madre es el mayor tesoro que Dios me pudo dar, el ver a mis hijos convertirse en hombres de bien es muy satisfactorio, es importante para mí, ser un ejemplo para ellos, ser alguien que ellos se sientan orgullosos", expresa.

Aunque ahora está en el área de atención covid, Jessi pertenece a la Unidad Médica Familiar, donde ha visto decenas de historias de madres que sin importarles su propia salud, privilegian el cuidado de sus hijos, y ha visto a hijos que no abandonan a sus mamás ni en las peores situaciones. En contraste, ha visto a hijos desagradecidos.

"En medicina y más a mi como médico familiar me ha tocado ver todo tipo de mamás en las familias de mis pacientes, he visto mamis no tan buenas, pero también madres buenas que sacaron a sus hijos adelante pese a todos los obstáculos. Madres maravillosas que tienen hijos especiales y ellas son todo para ellos. Hay una mamá que recuerdo con mucha admiración, ella con cáncer de colon y entregada, amorosa y sacrificada por sus dos hijos que tienen problemas de motricidad por una enfermedad congénita.

"He visto hijos ingratos, mal agradecidos, pero también he visto hijos que dan todo por sus padres. Recuerdo aquel hijo, con tatuajes, piercings, que trataba a su mami con tanto amor y cariño como ningún otro trataría a su mami con Alzheimer, una mami que no recuerda a su hijo, que no recuerda cómo comer o vestirse, pero que tiene al hijo más agradecido a un lado de ella, amándola y cuidándola", dice, conmovida.

"Yo creo que los hijos son un regalo de Dios, cuando nacen son inocentes, ese hijo crecerá y se convertirá en lo que nosotros como padres hayamos criado, un hijo con valores, productivo, que se ama y ama a otros".

Una enseñanza de la pandemia es que la gente puede mostrar qué tan cariñosa puede ser con sus padres, traducido en cuidados para ellos para evitar que se contagien, considera la doctora Jessi.

"Esta pandemia lamentablemente también dejará muchos espacios vacíos en nuestros corazones, familiares que ya no estarán con nosotros, algunas mamis que han partido. A todas estas familias quisiéramos que no pasaran por esta tristeza, lamentamos mucho su perdida.

"Este día de las madres queremos lo mejor para cada una de esas mujeres que dan día a día lo mejor para sus hijos, que les demuestran su cariño y afecto con detalles. Cuidemos a nuestras madres para no sufrir con esta pandemia su ausencia".

bl