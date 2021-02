Estas son las dos punteras por la candidatura de Morena en SLP

SAN LUIS POTOSÍ.- A una semana de conocerse a la virtual candidata de Morena al gobierno de San Luis Potosí, son dos las mujeres que encabezan las preferencias en las encuestas internas: Mónica Rangel, ex secretaria de Salud estatal, y Lucy Lastras, ex directora del Registro Civil.

Las otras dos aspirantes que se habrían quedado en el tercer y cuarto lugar, ya sin posibilidades de obtener la precandidatura son Paloma Aguilar, ex directiva en el SAT y ex escolta del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como Francisca Reséndiz, fundadora del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en SLP.

Además, la diputada Angélica Mendoza se desistió de competir debido a que "no hay piso parejo" en el proceso interno morenista.

A través de un video, Francisca Reséndiz Lara evidenció que a la reunión del CEN sólo fueron convocadas cinco de las 18 precandidatas que se registraron para la candidatura de Morena al gobierno del estado: ella, Consuelo Jonguitud y Paloma Rachel Aguilar, las tres militantes de Morena, así como la exdirectora del Registro Civil, Luz María Lastras, y la ex secretaria de Salud, Mónica Rangel.

Es inaudito lo que está sucediendo en estos momentos en el Comité Ejecutivo Nacional de morena (CEN) y como la mafia del poder en #SanLuisPotosi interviene en este proceso. Una convocatoria ilegitima y aspirantes espurias son lo que nos quieren imponer en San Luis Potosi. pic.twitter.com/YcyzYJKJIT — Francisca Reséndiz Lara (@FrancisResLa) February 3, 2021

En el video, acusó a la dirigencia nacional de su partido de tener " un asqueroso contubernio" con el gobierno estatal para imponer a Mónica Liliana Rangel Martínez -hasta ayer secretaria de Salud- como la candidata a gobernadora por ese partido.

Reséndiz Lara, dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado (SITTGE), reveló que se les presentó una encuesta en la que aparece como favorita la ex secretaria de Salud, junto con Lucy Lastras.

Estuvo la compañera Consuelo (Jonguitud Munguía) y estuvieron tres de las aspirantes espurias y legítimas, como es la doctora Mónica Rangel, la señora Paloma Rachel (Aguilar) y la señora Lucy Lastras

"Nos enseñaron una encuesta en donde se menciona que la posicionada es Mónica y en segundo es Lucy Lastras, ahí se ve claramente cómo ve la imposición de la mafia en el poder que quieren hacer en SLP".

Me levanté de la mesa porque no estoy de acuerdo en convalidar ese asqueroso contubernio entre el CEN y el gobierno del estado, donde el gobierno metió las manos

"Vamos a seguir adelante, nuestra lucha es defender el proyecto del presidente López Obrador y mi lucha será lo que dijo López Obrador, no vamos a aceptar imposiciones, hay una convocatoria impugnada y seguiremos adelante, ni un paso atrás, no me venderé y seguiré en esta lucha".

Horas después de dicha reunión del martes, el gobierno de San Luis Potosí anunció en un breve comunicado la renuncia de Mónica Rangel (quien tenía una licencia para registrarse como precandidata) con fecha del primero de febrero.

Francisca Reséndiz es una de los varios aspirantes a la candidatura que impugnaron las modificaciones que se hicieron a la convocatoria por parte de la CEN. Dos aspirantes varones se inconformaron por el ajuste para establecer que en San Luis será una mujer como candidata, lo que no estaba contemplado al inicio.

En tanto, la dirigente del SITTGE sostuvo que no era necesario ampliar el plazo de registro y admitir a nuevas aspirantes, puesto que en la convocatoria original se registraron tres mujeres.

NUEVA ENCUESTA

Este miércoles, Luz María Lastras anunció que se realizará una nueva encuesta sólo con las cinco que fueron perfiladas en esta reunión, para "definir el mejor perfil".

Sin embargo, la convocatoria de Morena, con todo y los varios ajustes que se le han hecho, no prevé sino cuatro aspirantes en la definición final, y tampoco considera una segunda encuesta.

Estoy agradecida por ser una de las finalistas, reconozco el esfuerzo y los méritos de todas mis compañeras en este proceso democrático de selección.



La siguiente fase será aún más rigurosa y me siento confiada ante la valoración que realizarán de cada una de nosotras. — Lucy Lastras (@lucylastras) February 3, 2021

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena está integrada por Mario Delgado, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN); Citlalli Hernández, secretaria general del mismo; Esther Gómez, secretaria de la Diversidad Sexual; Carlos Evangelista, secretario de Combate a la Corrupción y Alejandro Peña, senador de la República.

La Comisión Nacional de Encuestas está conformada por Ivonne Cisneros Luján, Pedro Miguel y Rogelio Valdespino.

NO HAY PISO PAREJO

Este miércoles, la diputada Angélica Mendoza publicó en sus redes sociales un documento en el que hace público que ha desistido de su interés por ser la candidata a la gubernatura de Morena, por "no haber piso parejo para todas las aspirantes".

El documento está dirigido a Mario Delgado, presidente nacional de Morena; Citlalli Hernández, secretaria del Comité Ejecutivo, y a la militancia del partido. En él menciona lo enrarecido del ambiente en el proceso y la desigualdad entre las contendientes.

Finalmente reconoce a las compañeras que siempre han sido parte de Morena y les desea suerte.