"Estamos en casa sin comida": los desempleados que deja la pandemia

Cd. Victoria, Tam.- "Estamos en casa sin comida" es el grito desesperado de cientos, miles de familiares de colonias populares en Ciudad Victoria las que con trapos blancos y cartulinas colocadas en las puertas dan aviso de la situación que están padeciendo.

Son las familias de albañiles, empleadas de comercios, plomeros, yeseros, obreros de las maquiladoras, electricistas, vendedores ambulantes, aseadores de calzado, lavaplatos, músicos y otros trabajadores los cuales hoy se encuentran desempleados, sin ingresos para sostener a sus familias, es por ello que han colocado avisos al exterior de sus viviendas, clamando por ayuda.

"Estamos en casa sin comida" es el mismo mensaje que hay a las puertas de las casas, en las bardas, las cercas para llamar la atención de las autoridades y recibir apoyo alimentario.

Mateo López Rodríguez, tiene 64 años de edad, vive en la colonia Azteca, quien cuenta que "este año ha sido difícil pues no habido trabajo. Hasta mediados de marzo creo trabaje tres o cuatro veces en parches y remiendos, trabajos de dos, tres días y el resto de la semana no hay nada".

"Tengo ya más de un mes sin trabajo, y quién sabe cuánto más vaya a durar todo esto. Me da pena ir con mis hijos y pedirles algo pues tienen niños", dijo.

"Salimos al paso porque entre los vecinos nos llevamos bien, nos regalamos unos a otros el plato de arroz, frijoles, tortillas, lo que hay. Todos los de por aquí estamos igual, vivimos al día".

En la colonia Veteranos de la Revolución, Licha Pérez, quien trabaja de lavaplatos y ayudante de cocinera en un restaurant también ha colocado a la puerta de su casa una cartulina con el mismo mensaje: "Estamos en casa sin comida".

"Desde hace un mes cerraron el restaurante, la patrona nos ayudó pagando una quincena, pero ya en la otra nos dijo que no nos podía pagar. En el restaurante nos ayudamos pues además del salario, aunque mínimo, entre todos nos repartíamos las propinas, pero hace un mes que no hay nada".

Además, agregó que, "Unos días me estuve ayudando yendo a limpiar casas de patronas que tuve antes, pero ya no quieren que vayan pues tienen miedo a que lleve algún contagio, y tienen razón, yo también tengo miedo salir de casa".

"En mi casa somos mi esposo, dos hijos y yo. Mi esposo sufrió un accidente y no trabaja. La pensión que recibe del Seguro Social no alcanza para nada. Mi hijo tiene 14 años y la niña 10 años. Él quiere salir a la calle, a trabajar a la calle, lavar carros, vender chicles yo prefiero se quede en casa y no exponerlo a un contagio o las drogas a que se junte con gente mala", comentó.

"Por eso hemos puesto el letrero en la puerta de la casa para que nos traigan alguna despensa, algo de comida. No pedimos ropa o zapatos eso no lo necesitamos, pedimos comida".

Marisela Guevara tiene 24 años de edad y es madre soltera, "trabajo en una estética, pero desde hace más de un mes las autoridades fueron a pedir que se cerrara el Salón de Belleza, y estoy sin trabajo, no tengo ingresos y tengo una hija. Ella no sabe lo que estamos sufriendo, padeciendo, y no quiero que sepa. Así que si puedo le compro sus dulces".

Ella también escribo sobre un pedazo de manta y con tinta roja "Estamos en casa sin comida".

"Vemos que pasan las camionetas del Ayuntamiento o de la Secretaría de Bienestar Social repartiendo despensas, pero no a todos nos tocan. Se van hasta el fondo de la colonia y quien sabe a quiénes les entreguen las despensas".

"Algunas clientas me llaman para que vaya a cortarles el pelo, pero es uno o dos cortes a la semana, no más de dos 200 pesos. Además, por cortar el cabello me tengo que acercar a las personas y pues me da miedo a un contagio no vaya ser que le traiga el virus a mi hija.

Son los desempleados, las víctimas de la crisis económica de la pandemia con su bandera un trapo blanco en el cual han escrito: "Estamos en casa sin comida".





