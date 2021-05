Estamos conscientes que podemos perder la vida: candidato del PT tras atentado

Hugo Bobadilla, candidato a diputado local por el Partido del Trabajo en Morelos, nunca había sido amenazado ni ha tenido rencillas con candidatos opositores durante este proceso electoral y dijo confiar en las instituciones para que aclaren quiénes están detrás del atentado que sufrió la noche del miércoles, donde él, su esposa y un acompañante resultaron ilesos.

En entrevista con La Silla Rota, Bobadilla contó que terminando un mitin en Achichipico, Yecapixtla, fueron a cenar. Al salir de ahí, cuando cruzaba por un camino en el campo, lloviznaba, por lo que bajó la velocidad.

A lo lejos, observó una motocicleta que "estaba haciendo destellos de luz". Por lo que, al estar casi a la altura de la moto, por creer que algo había pasado, observó a dos personas con sudaderas.

"Escucho los impactos y luego luego siento el polvo de los cristales. Lo que hago por instinto es pisar el acelerador a fondo, la camioneta brinca una cuneta y ellos disparan. Me quedé atorado en un señalamiento de la carretera. Iba conmigo mi esposa y un abogado que lleva la cuestión electoral acá en el proceso", dijo Bobadilla.

Los sujetos habrían huido en la moto rumbo a Yecapixtla.

Aseguró que en ese momento su esposa tuvo una crisis muy fuerte. Ambos fueron estabilizados y posteriormente él presentó una denuncia, ante la Fiscalía de la Región Oriente.

Sobre la causa que estaría detrás de este hecho violento, el candidato a diputado local prefirió no adelantar nada y dijo confiar en ls instituciones. "Mi camioneta hasta el día de hoy la tienen en investigación y no quisiera adelantarme a nada. (Confío en) que se haga lo propio y ojalá las autoridades den con quienes fueron los autores de esto".

Bobadilla asegura que nunca ha sido objeto de amenazas y que tampoco ha tenido pleitos con candidatos opositores, pues su discurso no se ha dirigido a denostar, sino a propuestas en materia de seguridad, contaminación y de auditorías, tema que podría ser incómodo para ciertas personas.

"Yo tuve la fortuna de ser alcalde y tengo las auditorías liberadas. Entonces con esa calidad moral he dicho que voy a auditar a todo el distrito y presidentes municipales. Hay gente que a lo mejor no les parece lo que digo. Es lo único que digo que podría incomodar a la gente, a los malos, pues", explicó el candidato.

Aseguró que falta coordinación entre el gobierno estatal y el federal y en materia de seguridad y que la corrupción de mandos en la policía es un tema al que se le debe poner énfasis, pues la realidad en el país y el estado es alarmante.

"De qué te sirve tener un buen equipo de policías, patrullas, cámaras, si a veces pactan con la delincuencia. Hay intereses que uno desconoce, pero debe entrarle con todo el gobierno federal y del estado. Es que se coordine el gobierno federal con el del estado y vean una estrategia que pueda ayudar ala sociedad, porque esto pasa todos los días. La realidad en el país y en el estado de Morelos son preocupantes, alarmantes", señaló.

Por lo anterior, hizo un llamado a autoridades a que se comprometan con su puesto y no pacten con el crimen organizado, pues la inseguridad y la violencia "es un cáncer que si no arrancamos de raíz, seguirá teniendo consecuencias en la sociedad".

Al ser cuestionado sobre su opinión al respecto de los dichos del presidente López Obrador que consideró que la violencia y asesinatos durante el proceso electoral son parte del amarillismo, Bobadilla consideró que los asesinatos son parte de la realidad y "ahí están, es palpable".

"Yo veo que es la realidad. Si fueron asesinados, ahí están, es palpable. Sí es preocupante, hay que hacer estrategias. Hay que coordinar el estado con el gobierno federal.

"Y que se investigue, porque es lo importante. Yo por eso hice lo que tenía que hacer, ir denunciar con las autoridades correspondientes. Porque afortunadamente no nos pasó nada pero estuvimos a centímetros que nos tocaran las balas", dijo.

Bobadilla finalizó diciendo que no detendrá su campaña y no se saldrá de la contienda por estos hechos, sino que "al contrario, yo creo que vamos a redoblar esfuerzos. Siempre he sido un luchador social. estamos conscientes de que se puede perder hasta la vida por afectar intereses. Estamos conscientes de lo que puede pasar y no vamos a dar marcha atrás".

cmo