Estados se refuerzan ante Fase 3; AMLO, sin sancionar a empresas

Una de las características de la Fase 3 de la pandemia es la propagación indiscriminada del virus covid-19, por lo que el gobierno federal y los gobiernos locales deberán tomar medidas drásticas para lograr un confinamiento casi absoluto y evitar una propagación desenfrenada.

Sin embargo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no ha puesto ninguna medida ni anunciado una sanción para las empresas que siguen laborando en actividades no esenciales, obligando a sus empleados a no resguardarse durante la fase más crítica de la pandemia.

En el norte del país, los trabajadores de las maquiladoras siguen laborando en actividades no esenciales rodeados de miedo a contagiarse de coronavirus.

En Otay, no lejos de la garita de exportación a Estados Unidos por la que cruzan camiones cargados de mercancía ensamblada en alguna de las zonas industriales de esta frontera, un grupo de trabajadores decidió no entrar a laborar.

"Que nomás se van los supervisores, los líderes, los gerentes a cuarentena. Y a nosotros nos tienen trabajando. Que si quieren nos van a dar 30 días, pero sin goce de sueldo", dijo una de las empleadas de la compañía dedicada a la construcción de dispositivos electrónicos.

Según datos de la Secretaría del Trabajo en Baja California, tan solo una de las asociaciones de maquiladoras del estado reporta más de mil empresas agremiadas, y sólo 130 de ellas serían no esenciales.

Tan solo entre el 7 y el 16 de abril, el secretario del trabajo, Sergio Moctezuma Martínez López, dio a conocer en redes sociales que suspendieron actividades de 562 empresas de distintos ramos en todo el estado, y esto significó enviar a cuarentena a 67 mil 341 personas.

La Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación (Index zona costa), también pidió a las empresas afiliadas a ese organismo cerrar voluntariamente "para que no tengan repercusiones y puedan operar de manera normal una vez terminada esta situación".

Y es que, de acuerdo con el secretario del trabajo, las empresas que no detengan labores enfrentarán un expediente en el que podrían perder las licencias de operatividad mercantil y los dictámenes de uso de suelo, y enfrentar otras responsabilidades.

Gobernadores adelantados a la fase 3

Este martes, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell anunció en la mañanera la entrada a la fase más critica de la pandemia, por lo que sería necesario medidas más drásticas. "Estamos en una fase de ascenso rápido en donde habrá un aumento de contagios y de hospitalizados", señaló.

Pero los gobernadores de algunos estados se adelantaron a estas medidas, incluso, desde mediados de marzo. En estados como Chiapas, Quintana Roo, Querétaro, Yucatán, Guerrero y Nuevo León, estas medidas fueron apresuradas obligando a cerrar todos los negocios de actividades no esenciales.

Además, apenas se anunció la fase 3 y los gobernadores de estados como Oaxaca, Michoacán, Baja California Sur, Puebla, Nuevo León, Morelos y Jalisco, anunciaron que -como se habían adelantado- las medidas seguirían reforzándose hasta lograr el confinamiento de todas las personas que no realizaran actividades esenciales.

Pero a nivel nacional, el único pronunciamiento al respecto fue cuando el presidente durante la conferencia mañanera dijo, "todo será por el convencimiento y nada por la fuerza".

"¿Qué les parece si hacemos un quién es quién en el cumplimiento de las medidas sanitarias?", señaló.

"Si los lunes damos a conocer quiénes dan la gasolina más cara, ¿por qué no vamos a dar a conocer aquí quienes incumplen las medidas?", dijo.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló esta tarde que con la llegada de la fase 3, habrá "mayor verificación y mas exhaustiva de las empresas que no estén cumpliendo con el cierre establecido en la declaratoria de emergencia sanitaria".

— Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 22, 2020

La fase más crítica de la pandemia entra cuando México registra 9 mil 501 casos confirmados por covid-19, y que ha causado la muerte de 857 fallecimientos.