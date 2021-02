Estado de emergencia en la Península de Yucatán por falta de electricidad

No se cuenta con abasto suficiente de combustibles. Foto de la web

La Península de Yucatán vivirá en los próximos meses una crisis de energía, ayer el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) declaró en estado de emergencia en la zona tras la notificación de la empresa subsidiaria Generación V de la Comisión Federal de Electricidad, en la que se advierte que no cuenta con abasto suficiente de combustibles.

El organismo explica que en los siguientes meses -sin especificar cuántos- habrá indisponibilidad de gas natural en la Península, lo que derivará en que tres de las centrales de ciclo combinado de la región trabajen al 75 por ciento de su capacidad total instalada, de mil 252 megawatts hora (MW).

“Solo se tendrán disponibles alrededor de 315 MW en centrales de ciclo combinado consumiendo gas natural”, afirma.

La central de ciclo combinado Mérida III, por ejemplo, operará a carga media y sólo durante las horas de mayor demanda.

La demanda de energía eléctrica en la Península de Yucatán

será por lo menos de 2 mil 220 megawatts hasta el mes de octubre, con generación local al mínimo y una capacidad de importación de energía de otras regiones de sólo mil 235 megawatts, razón por la que se operará bajo estado de alerta.

Durante un estado de emergencia, el Cenace puede dar instrucciones especiales o tomar decisiones con base en la excepcionalidad, y así podría, por ejemplo, declarar zonas prioritarias de despacho de electricidad.

“El Cenace opera no en condiciones de mercado, sino en condiciones de estabilidad del sistema y decide de manera especial cuáles son los criterios de despacho (...). No significa que no habrá energía, pero sí que en dado caso de que llegue a pasa el Cenace puede tomar medidas extraordinarias”, explicó Paul Sánchez, fundador de Ombudsman Energía México.

La solución ante la crisis energética es lograr una interconexión del ducto marino que llega a Tuxpan para llevar gas a la Península, de acuerdo con fuentes de la CFE.

Para ello se necesita un ducto adicional al Mayakán, operado por Engie, que hoy en día no puede construirse por la negativa de Pemex.

En lo que va de 2019, la Península ha sufrido dos grandes apagones, uno el 8 de marzo y otro el 5 de abril. En ambos casos se señaló como origen la quema de pastizales.

Con información de El Financiero y Reforma



kach