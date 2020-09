"Estábamos en rojo porque no había otro color para el grave momento"

PUEBLA.- Un 11 de junio, José Antonio Martínez García asumió como titular de la secretaría de Salud y director general de los Servicios de Salud. Ese día en Puebla se informó de 240 nuevos contagios de covid-19, una de las cifras más altas hasta entonces en un estado con 6 millones 169 mil habitantes.

También lee: Celebración del Grito de la Independencia en Puebla será virtual

Puebla es la única entidad que ha cambiado a su titular de salud desde que hace nueve meses el país entrara en alerta por el brote del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Los Servicios de Salud tienen a su cargo 56 Unidades Hospitalarias y 36 Centros de Salud con Servicios Ampliados distribuidos en todo el estado.

La mañana del lunes 13 de julio, con un mes y dos días en el cargo, Martínez García informó que durante su primer fin de semana al frente del sector salud se registraron 767 nuevos contagios: 293 el viernes, 299 el sábado y 175 el domingo; por la tarde en entrevista con La Silla Rota habla de la corresponsabilidad social, de la reconversión hospitalaria, de la falta de especialistas y enfermeras, del Centro Médico Virtual, de los dos hoteles exclusivos para médicos y enfermeras que trabajan en hospitales covid, y de que "estamos en rojo porque no hay otro color después del rojo".

Le tocó asumir la responsabilidad en uno de los picos más altos de contagios

— En Puebla tenemos cuatro meses desde que apareció el primer caso y esperamos enfrentar con éxito la pandemia con las medidas que estamos tomando. La pandemia es algo que no se esperaba, día a día cambia y también cada día hay que acoplarse y para acoplarse hay que estar preparados.

¿Cómo ve la respuesta de los ciudadanos?

— En la zona urbana es muy mala la corresponsabilidad social. Vemos demasiada gente que imagino no cree que esta es una enfermedad muy seria, que mata; se van a dar cuenta lamentablemente cuanto esté un familiar o alguien muy querido en un hospital o hasta que fallezca. A regiones de alta marginación y el resto del estado donde la gente no está tan aglomerada, en este momento no las vemos con tanta preocupación, pero conforme vaya avanzando el tiempo tendremos que mirarlas y hacer todas las estrategias. Estuvimos monitoreando la Mixteca (una de las zonas con mayor población migrante) porque pensamos que esa zona iba a tener muchos, muchísimos pacientes contagiados, dado que al principio de la pandemia la forma de transmisión era de importación, y no fue así. Nos pegó mucho peor la transmisión comunitaria, y ya la estamos viviendo en Puebla.

A qué atribuye que la respuesta de la gente no sea la deseada

— Es multifactorial. Creo que al principio, por ignorancia, no creían que esto existiera. Imagino que cuando se fueron infectando familiares se tuvo mayor conciencia, pero existe un relajamiento social importante; sábados y domingos es desproporcionado y puede ser una realidad mortal, esa es la verdad. Vemos a la gente sin cubre bocas, llevando a los niños, a los hijos, a donde hay muchas personas, sin respetar la sana distancia, sin uso de geles, sin lavado de manos, sin ninguna preocupación.

Puebla era el único estado donde no han abierto los restaurantes

— Yo me preguntaría qué pasa si los abro. Estábamos en rojo porque no había otro color, pero si existiera otro color después del rojo, a ese íbamos a llegar. Son políticas públicas que se deben tomar con seriedad porque esta enfermedad sí es mortal. No hay cura. No hay tratamiento. No hay vacuna. No hay medicina que la cure. Mientras no haya eso, la conciencia social tiene que imperar.

El gobernador Luis Miguel Barbosa ha dicho que faltan médicos, pero que se tiene infraestructura. ¿Cómo está Puebla para enfrentar el covid-19?

— Ahí está el verdadero problema. Aunque tengamos capacidad instalada, lo que nos hace falta son médicos; es un problema de mucho tiempo atrás. Las unidades hospitalarias no trabajaban con el personal ideal para su funcionamiento, siempre había escasez. En esta pandemia muchos compañeros, por edad o alguna patología, decidieron irse a sus casas a resguardarse y eso nos hizo perder por lo menos entre 40 y 50 por ciento del personal que debía hacer frente a la emergencia, y aún más: todos los médicos somos personal de riesgo, corremos mucho más riesgo que cualquier otra profesión, nos enfermamos, también nos podemos morir, y toda esta merma de personal tiene una repercusión en la atención.

¿Cuántos médicos hacen frente a la pandemia en Puebla?

— En los hospitales covid tenemos 6 mil 128 compañeros en todo el estado. Estamos en primera línea dando batalla. Estos 6 mil 128 compañeros laboran en lo que llamamos reconversión covid, pero tenemos mucho más personal que atiende en centros de salud y hospitales que no son reconvertidos. No contamos con alrededor de 7 mil u 8 mil compañeros. En el sector salud estatal tenemos alrededor de 19 mil trabajadores. En el área médica, enfermería y en el área de paramédicos es en donde realmente necesitamos compañeros para contener la pandemia.

Mi agradecimiento a los trabajadores del área #COVID del Hospital General de Huejotzingo, porque su dedicación y profesionalismo han sido determinantes en estos momentos. pic.twitter.com/yanOWhpX7G — José Antonio Martínez García (@JAntonioMtzGa) August 19, 2020

¿Cómo está el sistema de salud que le heredaron?, ¿es precario?

— A lo mejor de infraestructura no hay tanto problema, pero con equipamiento y falta de personal, de qué me sirve la infraestructura, ¿no? Por supuesto que es precario, disfuncional. Ahorita lo tenemos que hacer funcional con lo que tengamos, por eso el gobernador compró ventiladores, hizo contrataciones de personal e incrementamos la cantidad de medicamentos con dinero estatal. Esa es nuestra gran labor: hacer algo funcional de algo que estaba disfuncional.

¿La contratación de médicos ya es la deseada?

— No hemos podido alcanzar la contratación ideal porque simple y llanamente no hay en Puebla los especialistas necesarios, y muy probablemente no los haya en el país. Lo que hacemos es que a médicos generales y de otras especialidades los capacitamos para que los pacientes reciban la mejor atención. El gobernador hizo acertadamente lo que nombramos Centro Médico Virtual, que está en el Hospital General del Sur, y es único en el país; en él, especialistas en terapia intensiva, medicina interna y neumología que salieron por el convenio por edad nos apoyan de forma virtual y estamos interconectados con todos los hospitales covid. Las 24 horas asesoran a médicos que no tienen la especialidad.

¿Cuál ha sido su momento más difícil?

— Fue cuando las pruebas comenzaron a salir con positividad de 70 por ciento. Si seguía esa tendencia íbamos a tener hospitales saturados y no íbamos a tener capacidad de atención a la mayoría de los poblanos. No hay que ceder. Cuando baje el Índice de Positividad a 30 por ciento ya podemos decir que estamos en la meseta y puestos a bajar, pero hay que decirle a la sociedad que aguante lo más que pueda.

Ante el escenario de la reapertura económica en #Puebla, el secretario de Salud, @JAntonioMtzGa, exhorta a la población a no bajar la guardia y mantener las medidas de prevención, para evitar más contagios de #COVID19. #PrevenirEsSalud pic.twitter.com/qUi3hgcCbY — Secretaría de Salud (@SaludGobPue) August 18, 2020

¿Se puede hacer contención en cada caso?

— Podemos mitigar y también implementar acciones preventivas de salud pública, esa es nuestra forma de contención. Nos vamos directo a dar el servicio hospitalario, y el otro es la prevención.

¿Hasta cuándo va a funcionar la mitigación?

— Necesitamos un sistema de monitoreo para ver cuándo comienza a disminuir el contagio. A eso le llamamos Índice de Positividad de las muestras que hacemos y la semaforización estatal y federal van de acuerdo con esa situación y también de acuerdo con el número de ingresos y de pacientes hospitalizados, con eso vamos midiendo cómo vamos en la transmisión de la enfermedad. A finales de junio y principios de julio estuvimos con índices de positividad de 70 por ciento, algo muy alto: de cada diez muestras siete salían positivas. Entre el 7 y el 8 de julio ese índice estuvo en alrededor de 52 por ciento, algunos días baja a 47 o 48 por ciento, lo que nos dice de alguna forma que ya se está estabilizando. Ojalá que ya comience a disminuir, igual que los pacientes hospitalizados, y si esto pasa, probablemente ya se pueda cambiar de semáforo a color naranja, hasta llegar al verde.

Y el pacto comunitario...

— A la gente hay que decirle que no baje la guardia y que siga con el pacto comunitario: si no tenemos a qué salir, no salgamos; y si necesitamos salir, sigamos todas las instrucciones de sana distancia aun con los conocidos, usemos los cubre boca. Esto ayuda a intentar romper la cadena de contagio, porque si no lo hacemos nos vamos a quedar como estamos mucho más tiempo.

¿Cómo les va con el convenio de hoteles exclusivos para médicos?

— Los dos hoteles los llenamos. Fue algo muy acertado, porque disminuye el estrés de quienes vivimos intentando contener la pandemia en Puebla, porque llevar la enfermedad y propagarla en casa es algo muy duro. Sirvió de mucho.

LA RECONVERSIÓN HOSPITALARIA

En Puebla, la reconversión hospitalaria comenzó el 30 de marzo cuando el gobernador Luis Miguel Barbosa informó que se reconvertirían cinco hospitales. La más reciente de estas acciones fue anunciada el 17 de julio pasado cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el gobierno del Puebla pusieron en operación el Módulo Hospitalario Temporal en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 6, con 38 camas para pacientes covid-19.

José Antonio Martínez García, especialista en gastrocirugía, hasta antes de su nombramiento se desempeñaba como subsecretario y coordinador de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud, y desde ahí, afirma, participó en la reconversión.

Supervisa @JAntonioMtzGa avances del área exclusiva para atender pacientes #COVID19 en el Hospital para el Niño Poblano, las adecuaciones se hacen para dar servicio a 14 niñas y niños que lo requieran.#PrevenirEsSalud pic.twitter.com/3ycZRIY9Eb — Secretaría de Salud (@SaludGobPue) August 6, 2020

¿Cuánta gente trabajó en la reconversión?

— Híjole, toda el área de la Dirección de Atención a la Salud, que son directores de hospitales, centros de salud, epidemiólogos y el área administrativa porque es toma de decisiones en conjunto con lineamientos nacionales e internacionales. Entonces, para reconvertir, todo se hace en consenso.

Aunque yo no estuve al frente desde que inició, sí estábamos en el sistema y fuimos los que planeamos la reconversión, dimos pautas para que mejorara el laboratorio estatal en la toma de muestra, pero como es algo nuevo y no sabemos hasta ahora a qué nos estamos enfrentando, esto cambia y hay que adaptarse. De la capacidad de adaptarnos rápido a los cambios en las reconversiones, de ir un paso delante de la enfermedad, va a depender el éxito.

¿Es muy complejo?

— Hay que cambiar un hospital para que se dedique a algo completamente diferente, pero no es nada más de escritorio, de políticas y procesos nuevos. Necesitábamos infraestructura, se hacen rutas específicas para pacientes que llevan covid, para pacientes que no llevan covid, para personal que al ingresar se debe cambiar y usar el equipo de protección adecuado sin contaminarse. Hay que hacer muchas rutas en los hospitales para disminuir la probabilidad de que los compañeros se puedan infectar..., es muy, muy complejo.

Y luego está también el miedo. Todos los que trabajamos en la trinchera contra el covid-19 por supuesto que tenemos miedo. El rechazo es lo primero que pasa cuando me dicen "vas a trabajar en un área con pacientes que te pueden infectar". Uno pregunta "¿yo por qué?", pero mis respetos para médicos, enfermeras, camilleros y administrativos que se pusieron la camiseta. Siempre agradecidos porque gracias a ellos estamos saliendo de esta enfermedad tan horrible.

¿Le queda tiempo para dormir?

— Es lo que estaba comentando hace rato con unos conocidos. Ayer (domingo) a las 4 de la mañana me despertaron para una urgencia. Es difícil, pero ya desde la residencia médica, de la especialidad y de la subespecialidad estamos curtiditos, ya no sentimos nada (ríe).