Esta es la lucha de Alma Franco para vacunar a su hijo y otros niños en Oaxaca

OAXACA.- La abogada Alma Franco Vargas lo logró; luego de más de un mes de lucha, este miércoles, su hijo de 12 años y otros niños más de Oaxaca serán vacunados contra el Covid-19.

"Como mamá estoy muy emocionada; mi hijo también está muy contento, porque ya tendrá una seguridad en la prevención de su salud", señaló la abogada.

Hace un mes, Franco Vargas promovió un amparo a favor de su hijo para que se le aplicará la vacuna antes del regreso a clases.

El tres de agosto, el Juez Cuarto de Distrito concedió "la suspensión de plano y de oficio", para que el menor de edad recibiera la vacuna Pfizer BioNTech contra la Covid-19. El fallo fue dictado en el expediente 850/2021, para el efecto de que se procediera a vacunar antes del inicio del ciclo escolar, el pasado 30 de agosto.

El amparo se basó en el comunicado 23/2021 emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en el que "se determinó procedente la modificación a las condiciones de autorización para el uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los 12 años y ante la necesidad de proteger al menor de un eventual contagio ante el regreso a clases presenciales".

Sin embargo, arrancó el ciclo escolar sin que la litigante fuera notificada de la fecha y día en que se aplicaría la vacuna a su hijo.

Aqui en Oaxaca, con todo y suspensión de plano y oficio... y aún no se ejecutan! Y autoridades federales interponen queja! https://t.co/xMBUgVkaGt — Alma Franco (@AlmaShanandra3) September 7, 2021

Posteriormente, el titular de la Secretaría de Salud Federal, interpuso una queja, aunque esta no tenía efectos de suspensión de oficio.

La abogada siguió presionando y llevó a su hijo al Hospital de la Niñez Oaxaca, en San Bartolo Coyotepec, donde fue valorado y calificado como un niño sano y era candidato a la aplicación de la vacuna.

El pasado martes le llamaron para avisarle que este miércoles sería vacunado su hijo y los otros niños, a los que representa.



Alma Franco comenta que a través de sus redes sociales dio a conocer el proceso que llevaba para que su hijo recibiera el biológico y fue así como la contactaron los padres de otros menores de edad y decidió apoyarlos.

"La asesoría la estoy dando de manera gratuita a quienes no tienen recursos se están acercando a mí y estoy en la mayor disponibilidad para ayudar a la gente que no tenga a la mano un abogado, y se pueden comunicar conmigo y que me soliciten la demanda de amparo".

