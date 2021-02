"Está difícil combatir la inseguridad, hay un chingo de delincuentes": Blanco

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, aseguró que no es fácil combatir la delincuencia, “no es fácil, imagina cuántos hay, ¿Cuántos hay? Hay un chingo, pero vamos a trabajar porque no podemos permitir más". Por ello, aseguró que no bajará la guardia contra la violencia, como lo prometió a los morelenses.

Blanco, informó que tienen 125 carpetas de investigación contra exfuncionarios y exalcaldes por corrupción e irregularidades.

Aseguró que ha girado instrucciones al fiscal para que se agilicen las investigaciones, por ello, pidió tiempo para esperar resultados y que finalmente se haga justicia.

Hombre encapuchado asesina a regidora electa en Mazatepec, Morelos

Asimismo, pidió tiempo para dar resultados con la estrategia de seguridad, prueba de ello, dijo, es que se han reconocido los índices delictivos. Dijo que para combatir la inseguridad no es fácil porque “hay un chingo de delincuentes” que dejó la pasada administración.

La visita del senador Ricardo Monreal a Morelos fue el primer paso para establecer las relaciones entre el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, el congreso local y el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos, con quien ha tenido ya una abierta confrontación por falta de acuerdos en el tema presupuestal.

Monreal estuvo acompañado de la senadora de Morelos, Lucía Meza, quien fue le brazo derecho de Graco Ramírez en el poder legislativo y ahora milita en Morena.

El senador y el gobernador de Morelos se reunieron en privado para analizar temas como la inseguridad y el presupuesto estatal. Posteriormente, en un encuentro público se reunió con el alcalde de Cuernavaca y con Cuauhtémoc Blanco.

Ante los medios de comunicación, Ricardo Monreal hizo un llamado a la unidad en torno al presidente de la República, al cambio y al proceso que vive el país. Además, aseguró que el presidente tiene un gran interés en apoyar a Morelos.

mlmt