"Eso es hacer trampa": acusa Toño Martín del Campo en proceso interno del PAN

AGUASCALIENTES.- El senador Antonio Martín del Campo, aspirante del PAN para ser candidato a la gubernatura de Aguascalientes, acusó que se hizo trampa en el proceso interno del partido, en el que compitió por la candidatura albiazul con la diputada Tere Jiménez.

"Eso no es justo, eso no se vale, eso es hacer trampa", dijo Martín del Campo en un video difundido en sus redes sociales, al señalar que una de las tres encuestas realizadas entre la militancia panista se hizo con una casa encuestadora que no se había acordado.

Dos encuestas para definir al candidato del PAN serían organizadas por parte del Consejo Coordinador Empresarial y una del Comité Directivo Estatal, esta última se realizaría por la casa encuestados El País.

El día de la presentación de las encuestas, señaló el senador, el presidente estatal presentó una encuesta hecha por otra firma.

TOÑO MARTÍN DEL CAMPO Y TERE JIMÉNEZ PROCLAMAN: "GANÉ"

Los aspirantes a la candidatura del PAN por la gubernatura de Aguascalientes, Antonio Martín del Campo y Tere Jiménez, se declararon ganadores, cada uno por su parte, para encabezar la campaña electoral de 2022.



Martín del Campo aseguró ganó dos de tres encuestas internas realizadas entre la militancia panista. Al salir del Comité Ejecutivo Nacional este martes, subió un video a redes sociales en el que dice tener "el apoyo y respaldo de los aguascalentenses".

Detalló que la reunión en la que se abrieron los paquetes con los resultados de las encuestas internas, se contó con "testigos de honor" como el diputado Santiago Creel, Julen Rementería, coordinador de la bancada panista en el Senado y Cecilia Patrón Laviada, secretaria general del partido.

La diputada albiazul de la actual Legislatura, la LXV, Tere Jiménez, celebró también haber resultado favorecida en las encuestas.

"Estoy muy contenta, muy agradecida con la gente de Aguascalientes, acaban de abrir las encuestas en las cuales salimos favorecidos", expuso la legisladora en un video subido a su cuenta de Twitter.

"Seguiré apegándome al reglamento y normas del partido", agregó Jiménez.

Ganamos las encuestas.

Gracias Aguascalientes.

¿QUÉ SIGUE PARA EL PAN EN AGUASCALIENTES?

Patrón Laviada, por su parte, compartió detalles del proceso interno para definir la candidatura para Aguascalientes, para el que ambos aspirantes se reunieron previamente de forma bilateral, construyeron y firmaron un acuerdo político, el cual se rompió este 7 de diciembre tras la apertura de las encuestas.

"Se aprobó la invitación para que se registren los aspirantes para la designación que se llevará a cabo en una consulta indicativa a la militancia con carácter vinculante, posterior al periodo de precampañas a la gubernatura del estado", dijo la secretaria general del partido en un videocomunicado.

El acuerdo consistía en la elaboración de tres encuestas, dos conducidas por el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes y una tercera elaborada por el Comité Directivo Estatal del PAN en dicho estado, con el fin de promediar el resultado de las tres encuestas y conocer el posicionamiento de cada uno de ellos, para que quien obtuviera la mejor puntuación según su acuerdo, resultara el aspirante.

Ante la falta de acuerdo entre Toño Martín del Campo y Tere Jiménez, Patrón Laviada dijo:

"Seguirá habiendo piso parejo para quienes se inscriban, con la absoluta seguridad de que quien resulte favorecido con la designación, habrá de refrendar el triunfo de Acción Nacional en el Estado de Aguascalientes".

Este miércoles 8 de diciembre, comenzaron los dimes y diretes entre los aspirantes panistas a Aguascalientes.

TOÑO MARTÍN DEL CAMPO, ADELANTE EN ENCUESTA

La semana pasada, una encuesta interna realizada por el grupo Aguascalientes Adelante reveló que Antonio Martín del Campo, se perfila a ser el próximo candidato del PAN a la gubernatura de Aguascalientes.

A la pregunta: ¿Quién cree que será el próximo gobernador?, 40.6% de los encuestados respondieron a favor del senador Martín del Campo. Le siguen la diputada federal Tere Jiménez, con el 34.7%

Nora Ruvalcaba, delegada de Programas para el Desarrollo en el estado, y Arturo Ávila, excandidato a la alcaldía de Aguascalientes, con un 4.7 y 2%, respectivamente. Ambos, de afiliación morenista.

Un 43% de los militantes albiazules de Aguascalientes aseguraron que prefieren a Toño Martín del Campo como candidato del PAN a la gubernatura del estado. Tere Jiménez anotó un 35.5%.

Ante el cuestionamiento de a quién perciben con mayor capacidad para gobernar, la militancia también se inclinó por el ya expresidente municipal de Aguascalientes capital.





