Esmeralda: su primer Día de las Madres fue una pesadilla

CUERNAVACA.- Para Esmeralda, una joven de 23 años de edad, este 10 de mayo sería su primer año en festejar el Día de las Madres pero en lugar de celebrar tuvo que protestar para exigir que su pequeño Elías, de dos meses de edad, le fuera regresado.

Nueve días atrás, Óscar Gutiérrez Ocampo, su pareja y padrastro del bebé, se lo arrebató y no se lo ha devuelto.

Vivía con Óscar en la colonia Estrada Cajigal, ese día lucía extraño por lo que Esme le cuestionó qué pasaba.

"Parecía drogado y le reclamé pero enloqueció y me corrió de la casa donde vivíamos (propiedad de los padres de Óscar) yo tomé mis cosas y cargué a mi bebé para irme", recuerda, Esme.

Pero en cuestión de segundos, Óscar, de 34 años de edad y quien se dedica a tatuar, la alcanzó en la puerta.

Mientras la insultaban a gritos, Erika hermana de Óscar llegó.

"Óscar me arrebató Elías, se lo dio a su hermana Erika para que se lo llevara y me empezó a golpear... escondieron a mi hijo y no lo he vuelto a ver", refiere.

Después, Erika regresó y junto con Óscar la siguieron golpeando.

La sacaron de la casa y le dijeron que no regresará.

"Yo golpeaba en la puerta con desesperación para que me regresaran a mi hijo", relata, Esme, quien conoció a Óscar cuando tenía ocho meses de embarazo.

Ante los gritos los vecinos salieron para saber qué pasaba y frente a ellos la hermana de Óscar la volvió a golpear hasta que lograron separarlas.

Los vecinos hicieron sonar la alarma de Vecino Vigilante pero nunca llegó la policía.

Por su seguridad Esme, quien es ama de casa, tuvo que retirarse sin su pequeño.

Presentó una denuncia en la Fiscalía General de Justicia (FGJ) contra de su ex pareja por agresiones y la privación ilegal del pequeño Elías.

Lo único que han hecho es emitir una alerta AMBER con el número AAMOR/016/2021 por la sustracción del menor donde se dan la señas del bebé y se difunde el rostro y nombre completo de su captor, sin detenerlo.

"No han judicializado la carpeta, no dejaron una patrulla las 24 horas para verificar si salía; sabíamos que estaba encerrado en su casa y no salía pero el domingo a las cinco de la mañana lograron escapar él (Óscar) y su familia", detalló.

En la FGE la han revictimizado; por ejemplo el médico legista determinó que no era necesario tomar evidencia de los golpes porque no eran visibles pero debido a que estaba en cuarentena el impacto de los golpes generaron lesiones internas.

"Nos han traído de aquí para allá, no tipifican bien la carpeta solo ponen que es violencia familiar y excluyeron la privación de la libertad de mi bebé y luego no ponen bien los sellos y otras irregularidades".

Esmeralda, teme por la vida de Elías sobretodo porque aseguró que Óscar y su familia están obsesionados con el niño porque su ex esposa le quitó a sus hijos por comportamientos similares.

A 10 días de que le arrebataron a su hijo y fue brutalmente golpeada, Esme con apoyo de amigas y familiares, protestó en el Zócalo de Cuernavaca para hacer escuchar, visibilizar sus caso y exhibir las irregularidades de las autoridades.

"Aún lo estoy amamantando y han pasado 10 días sin que sepa como está y sin verlos necesito que las autoridades me ayuden, este no es un 10 de mayo como lo había imaginado, hoy muchas más estamos buscando a nuestros hijos que están desaparecidos", dice Esmeralda con lágrimas en los ojos.

SE VIOLENTARON LOS DERECHOS DE ELÍAS

"Al tratarse de un menor y haber pasado 10 días de su privación de la libertad y que no estar judicializada la carpeta se están violentado el interés superior del menor, que establece que el bebé tiene que estar con su madre aún dependiendo al 100% de la misma", explicó, Mauricio Rojas, asesor legal de Esmeralda.

Esmeralda, tiene solo dos meses de haber dado a luz y fue brutalmente golpeada por su expareja y su cuñada.

"Esmeralda también fue víctima de violencia de género con lo que se le está violentando su derecho a una vida libre de violencia".

Cuernavaca, es uno de los ocho municipios de Morelos que tienen Alerta de Violencia de Género (AVG) desde el 2015 y es donde mayor número de feminicidios.

El Instituto de la Mujer del Estado de Morelos (IMM) a cargo de Flor Desiré Hernández no le ha brindado apoyo.

esc