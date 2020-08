Escuelas de QRoo, víctimas de la delincuencia y la falta de recursos

CANCÚN.- Este 24 de agosto más de 360 mil estudiantes de nivel básico y medio superior regresarán a la escuela en Quintana Roo, por segunda ocasión tomarán clases de manera virtual, y a pesar de que las actividades educativas continuarán a distancia, para algunos pocos centros educativos privados el regreso al ciclo escolar no será posible, porque no lograron resistir la crisis económica derivado de la pandemia, mientras que el sector educativo público fue víctima de robos en planteles durante los meses de aislamiento social, confirmó la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ).

La comunidad de maestros de Quintana Roo tanto en escuelas públicas como privadas, han sido participes en la evolución de clases presenciales a virtuales y también se han enfrentado a los grandes retos económicos y sociales que viven sus alumnos derivado de la pandemia.

Las escuelas particulares se enfrentaron a problemas económicos al tener que sostener plantillas de maestros y gastos de operación de los colegios, mientras que el sector educativo sufrió actos de robo, desigualdades sociales y económicas del alumnado que dificultaron el acceso a la educación en la primera etapa de educación virtual, sobre todo en aquellos casos donde los estudiantes no tenían acceso a Internet, ni equipos tecnológicos para aprender de manera práctica, mencionó la maestra Lizzie Pech Marrufo, quien ha sido docente desde hace 10 años y actualmente da clases en una escuela pública y también en un colegio privado en Cancún.

La docente contó para La Silla Rota que ambos sectores educativos son contrastantes y cada una se enfrenta a dificultades específicas en materia educativa y económica, sin embargo, los principales afectados son los estudiantes.

La crisis de las escuelas privadas

Lizzie Pech tiene 29 años, divide sus tiempos para dar clases en la mañana en el colegio privado Diuni, una escuela inclusiva ubicada en Cumbres, al otro extremo de la ciudad donde existen residenciales privadas y de lujo, y por las tardes, da clases en una secundaria pública llamada Miguel Cervantes Savedra ubicada en el Fraccionamiento Paseos del Mar, en el otro extremo del destino turístico, donde habitan familias trabajadoras del sector turístico principalmente, la escuela es de nueva creación, pues apenas lleva un año en funcionamiento.

Para la maestra la situación de las escuelas privadas se reflejó en las colegiaturas, al ser docente y tener contacto con más profesionistas de la educación se enteró del cierre de al menos tres escuelas privadas en Cancún por la falta de recursos, mientras que otras escuelas que lograron mantenerse recortaron salarios a docentes.

Explicó que el alumnado también presentó cambios, pues el número de grupos se redujo de seis a cuatro en la escuela privada para la que trabaja, esto debido a que las familias manifestaron problemas económicos al tener ventas bajas, ya que muchos de los padres de familia tienen empresas con las que sostienen la educación de sus hijos.

"Otros se dieron de baja por cuestiones económicas, no podían pagar, porque ahora sí que la pandemia, nos agarró parejos, tanto a las personas del sector de alto poder adquisitivo, ya sea que sus negocios o donde trabaja papá o mamá no están al 100%, también ellos tuvieron dificultades, supe de varios casos de alumnos que se pasaron a escuela de gobierno, pero también en escuelas de gobierno varios se dieron de baja o hasta ahora no se inscribieron", dijo.

El período de inscripciones de estudiantes en Quintana Roo inició el 3 de agosto y concluirá el 21 de agosto. Actualmente de los 360 mil espacios disponibles, el 85% ya se inscribió para retomar clases virtuales, confirmó la titular de la SEQ, Ana Isabel Vázquez Jiménez.

La funcionara sostuvo que a pesar de se encuentran listos para dar inicio al ciclo escolar de manera virtual este próximo 24 de agosto, no todo ha sido fácil. En este período de inscripciones se detectaron al menos 500 casos de estudiantes que abandonaron sus estudios en escuelas privadas para trasladarse a una escuela de gobierno y cerraron sus puertas de manera definitiva tres colegios privados, centros que incluso ya pidieron darse de baja definitiva en el sistema de la SEQ.

La responsable de la educación en Quintana Roo mencionó que otra de las dificultades a las que se enfrentaron, fueron los actos de robos en escuelas públicas durante el período de cuarentena y lo atribuyó a un problema de tejido social, en el que se reportó 150 siniestros, de las cuales 80% ocurrieron en Cancún. Los planteles escolares fueron víctimas de robo de cables, material didáctico, tecnológico e insumos de infraestructura.

...Y la de las escuelas públicas

Para la docente, las dificultades de la educación pública en tiempos de pandemia reflejaron las vivencias de desigualdad económica de las familias y las dificultades de acceso a la educación virtual.

Desde alumnos que se comunicaban para decirle que la situación económica familiar era difícil que no podían pagar la cuenta de Internet para hacer las tareas o conectarse a clases, desde alumnos que no tenía computadora, teléfono y en casos más extremos sin televisión para ver las clases grabadas.

"De mis tres grupos (de escuelas públicas), trabaje con solo 80% porque tenía alumnos que no tenían ni televisión en casa, no tenían esos canales, aunque tenían televisión abierta, no tenían antena, o su televisión no agarraba", contó para La Silla Rota.

La maestra comentó que algunos alumnos tampoco tuvieron acceso a los libros de texto gratuito que ofreció el gobierno para aquellos alumnos sin acceso a equipos tecnológicos, por lo que tuvo que adaptarse a las necesidades de sus alumnos para hacerles llegar la educación.

"Tuve que adecuarme a estos chicos, trabajar actividades en libros, otros que no alcanzaron libros, porque no todos los libros llegaron a la escuela, que son libros de texto gratuitos que el gobierno nos da, no llegaron para todos, entonces a esos chicos yo les dejaba actividades aparte, por fotografías y con celulares de sus mamás podían ellos leer la actividad".

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la maestra tuvo casos de alumnos con los que fue imposible comunicarse, ya que muchos de ellos migraron a sus estados de origen como Chiapas, Tabasco y Veracruz, ante la precariedad económica de no poder pagar una renta; mientras que otros padres de familia no respondían llamadas o mensajes para ver la educación de sus hijos. En estos casos los alumnos no son reprobados explicó la maestra Lizzie, son evaluados con los puntajes de los dos primeros trimestres antes de la pandemia.

"Hubo de plano con alumnos que no pude hablar, porque no tenían teléfono, crédito para tener datos, no tenían nada, y por más que intente contactarme con papás, no hubo respuesta" dijo la maestra.

Finalmente, la titular de la SEQ, Ana Isabel Vázquez Jiménez, recordó que el regreso a clases de manera presencial dependerá de que Quintana Roo se encuentre en color verde en el semáforo epidemiológico de la pandemia.

Al iniciarse actividades presenciales en escuelas, deberán entrar sólo 10 alumnos por aula en el caso de nivel preescolar, en nivel básico en el que se incluye primaria, secundaria, preparatoria y universidades por aula deberán estar máximo 15 alumnos.

Desde el 13 de marzo, período en el que comenzaron los primeros contagios de covid-19 se han enfermado ocho mil 358 personas, y han fallecido a causa del virus mil 81. Actualmente el semáforo epidemiológico se encuentra en color naranja en la zona norte de la entidad, lo que significa que es posible realizar actividades esenciales de construcción y actividad turística al 30% de capacidad de centros de hospedaje, mientras que en la zona sur recientemente fue retirado el color rojo y se mantienen también en color naranja del 10 al 16 de agosto, hasta actualizarse semanalmente.

La profesora de español agregó que en ambos sectores educativos privado y público la incertidumbre de regresar a las aulas de manera presencial es la misma, ya que actualmente no tienen una fecha exacta para regresar. En el sector privado tienen proyecciones de octubre o diciembre, mientras que en el público hasta el siguiente año.