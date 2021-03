Escolta que encañonó a pobladores de Oaxaca fue solicitado por delegada

OAXACA.- La Delegada Federal de Bienestar, Nancy Ortiz cuenta con cinco escoltas, se confirma luego de que uno de ellos amedrentara con un arma de fuego a pobladores de Santa Lucía del Camino, municipio de Oaxaca, este jueves 11 de marzo.

Ortiz solicitó protección al secretario de seguridad estatal, consta en un oficio de la Defensoría de los Derechos Humanos, luego de que el 11 de agosto de 2020 la funcionaria fuera retenida en la comunidad de Pedro Mixtepec tras la cancelación de una reunión con pobladores, informó Azucena Uresti en el noticiario que conduce en Milenio Televisión.









Desde septiembre pasado, la delegada cuenta con la protección de cinco escoltas, elementos de la policía estatal y federal.

En imágenes tomadas a finales del año pasado y principios del 2021 se observa a la delegada acompañada por sus escoltas en las comunidades de San José Chiltepec, San Pablo Guila, Santa María Zacatepec, San Mateo Tlapiltepec y Nochixtlán.

En imágenes tomadas a finales del año pasado y principios del 2021 se observa a la delegada acompañada por sus escoltas en las comunidades de San José Chiltepec, San Pablo Guila, Santa María Zacatepec, San Mateo Tlapiltepec y Nochixtlán.

También lee "Vi a mi agresor en la calle y el fiscal no hizo nada": saxofonista

Las personas encabezadas por el alcalde, Dante Montaño, protestaban por la abrupta cancelación de la vacunación contra el virus SARS-Cov-2 (covid-19) que este jueves serían aplicadas a personas adultas mayores de 11 municipios de los Valles Centrales.

Alrededor de las 11:00 horas, un grupo de manifestantes intentó ingresar por la fuerza al inmueble delegacional. Entre los empujones, un hombre sacó un arma de fuego con la que encañonó al edil. Sin embargo, apoyado de otros manifestantes lograron despojarlo del arma y lo entregaron a elementos de la policía municipal.

La tensión en este municipio conurbado a la capital ha ido incrementando con el paso de las horas. Anoche, la población colocó barricadas con fuego en los principales puntos de acceso hacia la ciudad, de igual manera realizaron pintas en el Banco Bienestar e instalaron bloqueos, mismos que fueron retirados por la madrugada y reactivados en la mañana.

#Estados Así se pusieron las cosas en las instalaciones de Bienestar en Oaxaca.



Presunto guardia de seguridad de @NancyOrtizOax desenfunda su arma de cargo frente a manifestantes.



Todo debido a la falta de vacunas contra #Covid ?? #jphttps://t.co/5WTREtg6wf pic.twitter.com/oz720LpShB — La Silla Rota (@lasillarota) March 11, 2021

Tras las protestas, a través de su cuenta en twitter, Bienestar Oaxaca informó que las vacunas arribarían este jueves para distribuirse en los 11 municipios en donde se informó de la suspensión de la jornada. Según indicaron la vacunación se reactivará este viernes 12 de marzo.

En el comunicado indicaron que "la emergencia sanitaria y la demanda mundial de biológicos retrasa su producción, embarque y distribución; sin embargo, el Gobierno de México continúa realizando las gestiones para la adquisición de vacunas para los próximos meses. Oaxaca seguirá recibiendo dosis de vacunas para los 570 municipios; la vacuna está garantizada, todas y todos tenemos ese derecho".

AMLO SE INVESTIGA CASO DE VACUNAS

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se aclarara el incidente protagonizado por el escolta de Nancy Ortiz Cabrera, delegada del Bienestar en Oaxaca y Montaño Montero, quien protestaba por la falta de vacunas en su comunidad.

El mandatario dijo si la delegada del Bienestar cuenta con un guardaespaldas, tendrá que ser sancionada por la ley.

"Hubo un enfrentamiento con la coordinadora del Bienestar. Tengo entendido que fue por discrepancias en la vacunación. Se va a investigar, pero hay que verlo con cuidado porque se está hablando de que se usaba guardaespaldas y no lo creo", dijo López Obrador.

CANCELAN VACUNACIÓN

La suspensión de vacunas contra el Virus SARS COV2 (covid-19) en el municipio de Santa Lucía del Camino, así como en Santa María Atzompa, ubicados en Oaxaca, mantuvo en tensión a la población de ambos puntos desde la noche del miércoles. Los pobladores exigieron la renuncia de la delegada federal, Nancy Ortiz.

El enojo se originó debido a que las personas habían realizado fila desde muy temprana hora pero durante la noche fueron informados que la jornada se suspendía debido a que no llegarían las vacunas.

A través de redes sociales, habitantes de Santa María Atzompa, advirtieron que la situación se había tornado ríspida. "Durante el día nos dijeron que nos formáramos para la vacunación de nuestros adultos mayores. Nos formamos en el vivo sol, después llegó protección civil, nos organizaron, nos formamos, inclusive por la tarde pasaron dando una numeración y por la noche pasaron diciendo que nos retiráramos, que no había vacunas para este municipio. No nos dijeron que mañana, que tal fecha, solo dijeron que no llegaron las vacunas para este municipio e invitaron a la gente a retirar", denunció una habitante.

Ante la molestia, un grupo de habitantes de amagó con tomar el palacio municipal para presionar a las autoridades para la vacunación contra la Covid-19. Por la mañana, hubo un conato de violencia debido a la desorganización en la logística.

Un video circulado en Facebook muestra a un grupo de habitantes que entre gritos reclaman llevar a cabo la jornada de vacunación señalando que debido a la realización de la fila perdieron un día de trabajo. "Es una vergüenza", "Queremos solución" se logra escuchar entre las voces.

A través de un altoparlante uno de los brigadistas indicó que la información emitida por el gobierno federal es que no llegaría la vacuna para esa zona del estado.

En el caso del municipio de Santa Lucía del Camino, el edil Danta Montaño a través de su cuenta de Twitter anunció la suspensión de la vacuna.

Ciudadanas y ciudadanos de Santa Lucía del Camino, al público en general, lamento informarles que la Secretaría de Bienestar nos ha cancelado el proceso de vacunación programado para mañana. Por lo que en breve daré una conferencia de prensa

Este 10 de marzo también se suscitaron inconformidades en la capital del estado debido a que las vacunas fueron insuficientes para toda la población adulta mayor. En rueda de prensa el edil señaló que a pesar de intentar entablar comunicación con la Secretaría de Bienestar en Oaxaca, no le han tomado la llamada.

Hago un llamado para que expliquen al pueblo de Santa Lucía del Camino el motivo por el cual nos han tomado el pelo, el motivo por el cual se ha cambiado el proceso de vacunación