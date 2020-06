Escolta dispara al "ex" de la hija del gobernador de Chiapas

Escolta dispara a la ex pareja de la hija del gobernador de Chiapas (Foto: Captura de pantalla)

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (La Silla Rota).- "¡Bájate, ta´madre!, ¿quién eres hijo de tu puta madre?", advierte quien, hasta el momento, está identificado como "Beto" Consospó Villatorro, guarura de María Escandón, hija del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, mismo que, tras un forcejeo, detonó hoy por la tarde su arma de fuego en la pierna izquierda del exyerno de este último.

En un video de alrededor de 26 segundos que grabó el propio lesionado en la Avenida Central, a la altura del Parque Central de esta ciudad tuxtleca, de nombre Juan Carlos Armendáriz Sánchez, se observa cómo el escolta intenta bajarlo a la fuerza de su camioneta blanca, y cuando el primero desciende, comienzan a intercambiar palabras, incluso insultos, y de ahí se registra el disparo con lo que, al parecer, es una pistola calibre .9 milímetros, de uso exclusivo del Ejército.

Hace unos momentos el afectado, originario de esta capital y de 28 de años de edad, grabó otro video en el cual se ve que recibe atención en la clínica particular "San Lucas" de esta ciudad, y muestra lo que al parecer son dos impactos de bala en su extremidad inferior izquierda, uno a la altura de la rodilla y otro en la espinilla.

De acuerdo con él, lo único que hizo fue buscar a su pequeño bebé, pues al parecer ya se separó de María Escandón, "porque como mañana es Día del Padre, pues le quise llevar unas flores a mi hijo... soy muy detallista, de buen corazón, noble... y también conseguiré el video en donde me echan la camioneta encima (sic)".

En este último video, pero de diferente día, se observa cómo una camioneta negra cerrada arrolla al exyerno, quien solo resultó con golpes en su cuerpo.

Con base en la información que brindó a La Silla Rota uno de los parientes del herido, se supo que se trata de un problema marital, "ellos se casaron hace como dos meses, ella quedó embarazada, pero de ahí se separaron; no sé en qué situación estén hoy, pero la discordia es por el hijo".

Además, informó que su familiar está estable en estos momentos, "no está en riesgo su vida, pero recibe atención médica; otra cuestión: el gobernador no tiene nada qué ver, acá es un asunto marital, pero considero que no era la manera de actuar del escolta, quien tiene que ser castigado".

Una vez que Juan Carlo se recupere, dijo el entrevistado, acudirán ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para denunciar al agresor, y con ello el acto no quede en la impunidad.

De acuerdo con la FGE, se dio a conocer que la Fiscalía de Distrito Metropolitano inició carpeta de investigación por hechos violentos ocurridos la tarde de este sábado en el centro de Tuxtla Gutiérrez, en los que una persona del sexo masculino resultó lesionada con proyectil de arma de fuego.

Fiscalía abre investigación

Ante los hechos violentos ocurridos la tarde de este sábado en el centro de Tuxtla Gutiérrez, el fiscal general Jorge Llaven Abarca aseveró que la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a dos personas e "integra la carpeta de investigación bajo las políticas de cero impunidad y cero tráfico de influencia".

Además afirmó que de manera inmediata la Fiscalía de Distrito Metropolitano inició todas las diligencias de investigación tendientes a esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.