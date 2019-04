Escala escándalo de policías homicidas; Fasci no renuncia

DAVID CASAS/ CORRESPONSAL 24/04/2019 06:17 p.m.

MONTERREY.- Mientras el Arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, exigió aclarar la muerte del joven comerciante que presuntamente fue lanzado por policías del piso 14 de un edificio, el titular de Seguridad estatal, Aldo Fasci, mantuvo su postura de no renunciar al cargo.

De manera paralela, comenzó el proceso de desaparición de la Dirección de Investigaciones, a la que pertenecen dos agentes que habrían acudido al edificio El Semillero, para supuestamente extorsionar al joven comerciante de 25 años.

"Me encuentro desconcertado, como el resto de los ciudadanos, que no sabemos cuáles son los hechos, ojalá y todo eso pueda aclararse para que en la sociedad sepamos qué fue lo que pasó", expresó el Arzobispo.

El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano pidió que los responsables reciban las penalizaciones correspondientes.

Quien lo haya hecho tiene que ser castigado, porque no podemos seguir así en esta ciudad. Murió alguien y eso es lo más grave

Por su parte, el secretario de Seguridad, Aldo Fasci, descartó renunciar al cargo tras el escándalo generado por el crimen que involucra a oficiales y, sostuvo, sólo renunciará "en un caso grave".

Renunciaría si fuera algo grave, ya lo he hecho, en enero renuncié; sin embargo, no creo que ganemos nada con eso. Fallas hay en todos lados, hubo casos que involucraron a federales y al Ejército y no renunció Durazo (actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal)



El responsable de la seguridad en la entidad aceptó que la situación se ha agravado, porque seis policías fueron imputados por seis cargos diferentes (robo calificado con violencia, chantaje agravado, abuso de autoridad, allanamiento de morada, uso de documentos falsos y delitos cometidos contra la Administración y Procuración de Justicia).

"Al ser policías es doblemente grave, hasta que no se aclare el suceso no podemos darlos de baja. Ya hay imputación, falta el esclarecimiento y eso no sé cuánto se tarde a veces se tarda años".

"Estos cinco muchachos estaban actuando por su cuenta, si había reuniones y se les asignaba una tarea, pero la Dirección General de Investigaciones ya no existe".

La Dirección General de Investigaciones, integrada por 200 elementos que pueden utilizar los uniformes de Fuerza Civil o no usarlos, da los primeros pasos para dejar de existir, adelantó Fasci.

No tiene caso que hagamos investigaciones, tenemos que generar inteligencia de escritorio y que no anden en la calle haciendo cosas indebidas

Por lo pronto, comenzaron a reasignar las actividades de los agentes que ahora trabajarán en labores de inteligencia.