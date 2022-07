Escala crisis política en Tamaulipas por pleito entre Villarreal y Cabeza de Vaca

CD. VICTORIA.- El gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, advirtió que el gobierno saliente ha adoptado, de último momento, medidas incongruentes que afectan la gobernabilidad, aprobando reformas al vapor, las que dijo tienen el propósito de limitar sus atribuciones.

"No voy a permitir que cercenen maliciosamente mis atribuciones como gobernador en temas tan importantes, como cuidar la paz y la tranquilidad de todas y todos los tamaulipecos", advirtió.

En conferencia, señaló que el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca termina el 30 de septiembre, por lo que es impropio que a estas alturas pretendan comprometer la administración.

No vengan a tratar de hacer ahora lo que no quisieron hacer en los últimos seis años

Reiteró que es incongruente e ilegal las reformas en materia de seguridad pública, pues no es posible que un órgano autónomo, como la Fiscalía General de Justicia, que tiene como su principal función la procuración de justicia, lleve a cabo también labores de prevención del delito.

Comentó que el gobierno de García Cabeza presume que tienen buenas cifras en seguridad, por lo que es más incongruente cambiar el esquema de seguridad en perjuicio de la población.

Por esta razón, lo digo tajantemente, no estoy de acuerdo con esa determinación, vamos a revisar a fondo el tema y a agotar todas las instancias para que las instituciones cumplan su propósito

Apuntó que gobierno saliente pretende basificar a más de cuatro mil personas justo en la recta final de la administración, lo cual es sospechoso, por lo que exhortó también a que el Sindicato no se preste a ningún criterio distinto a la antigüedad o al mérito de la clase trabajadora.

Exigió al actual gobierno se abstenga de tomar esta medida porque, de hacerlo, se revisarán a fondo las condiciones jurídicas en que realicen la asignación de plazas, además, de un estudio profundo del estado financiero de Tamaulipas, donde se determine si existe o no la viabilidad financiera y actuarial para sustentar esto.

En ese sentido, envió un mensaje a los burócratas: "decirles a los trabajadores del Gobierno que no se preocupen, lo que vamos a hacer es dignificar el trabajo de quienes se desempeñan en las instituciones, con trato justo, buenas prestaciones y mejores salarios; los que están haciendo su función no deben tener ninguna preocupación, que se preocupen sí los que están en nómina y no se presentan a trabajar, los que tienen esa canonjía, esos si no van a continuar".

Por otra parte, el gobernador electo se refirió también al anuncio de Cabeza de Vaca sobre la reactivación de la construcción de la carretera Tamaulipas-Bajío, situación que podría dar lugar a contratación ilegal de proyectos transexenales.

Por este motivo, reiteró que, todo tipo de contratación transexenal va a ser revisada a detalle y en caso de no tener vialidad financiera o técnica, así como el beneficio social y no particular esperado, serán cancelados.

