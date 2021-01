Escala conflicto político en Chihuahua por nómina secreta de Duarte

CHIHUAHUA.- Luego de que la Fiscalía General del Estado enviara un citatorio a la alcaldesa con licencia, María Eugenia Campos, el secretario del Ayuntamiento, César Jauregui, acusó que el trasfondo político del caso es incriminarla para que no pueda contender por la gubernatura en las próximas elecciones del 6 de junio.

En respuesta, Jaime Herrera Corral, ex titular de Hacienda en el gobierno de César Duarte aseguró que tanto la alcaldesa María Eugenia Campos Galván, como Jáuregui Moreno recibieron dinero del ex gobernador.

Este conflicto político-judicial escaló este miércoles luego de las declaraciones del fiscal César Augusto Peniche Espejel para que la panista declare por una investigación en el marco de la Operación Justicia para Chihuahua.

A la alcaldesa Maru Campos se le relaciona con la nómina secreta del exgobernador César Duarte

Ante ello, Jáuregui manifestó que aunque no criticará a los gobiernos ni funcionarios de su propio partido (PAN), manifestó que la procuración de justicia en la entidad mantiene una persecución política, en la que está en juego la candidatura de Acción Nacional al gobierno de Chihuahua.

Aseveró que buscan un testigo protegido, para luego amenazarlo y presionarlos, hasta conseguir un peritaje falso, integrar un expediente y generar una prisión preventiva para que la alcaldesa no tenga posibilidades de defenderse.

Jáuregui Moreno dio a conocer unas grabaciones donde se reflejan las "mentiras" de Jaime Herrera Corral y que le hicieron firmar papeles bajo presión, pues de lo contrario "él sería el siguiente".

Añadió que hay un peritaje que acredita que la voz que se dio a conocer en las llamadas es la de Jaime Herrera Corral, por ello exigió que se le cite para explicar las mentiras que dijo al Ministerio Público; si el MP fue obligado, advirtió, "entonces nada garantiza que toda la investigación este dañada".

Con esta revelación del principal testigo relacionado al asunto que ilegalmente están integrando a Maru Campos, es un testigo fake, amenazado y forzado [...] Debemos de preguntar si las instituciones de justicia en Chihuahua deben actuar así. Obtener testimonios falsos obligados, que después van al poder judicial y si uno no sabe que son fabricados así, uno puede creer que lo que dice un testigo puede ser verdad

LA CONVERSACIÓN

En las llamadas telefónicas, Jaime Herrera señaló que por órdenes de "allá arriba" tenía que declarar falsedades para incriminar a funcionarios y ex legisladores de la legislatura 2013-2016.



Jaime Herrera: Ah no, mira... el punto es, son puras mamadas, incluidas las mías ¿eh? Así y forzadas, obligadas, así tiene que ser ¡eh!...

César Jauregui: ¿Pero a poco un pinche MP te puede presionar a ese nivel?

Jaime Herrera: Si, ah bueno... pues es hasta arriba caon, desde arriba ha sido el pedo.

César Jauregui: Pero son puras pinches mentiras wey y todo.

Jaime Herrera: Por eso, por eso. Esa es la gran ventaja, hay elementos para manejar eso...

César Jauregui: ¿Y tú si firmaste muchas chingaderas we, pos pa saber?

Jaime Herrera: Pos...si, si, si... mamada y media me han hecho caon.

César Jauregui: Puras mamadas.

Jaime Herrera: Puras mamadas caon.

César Jauregui: Ta cabrón neta.

Jaime Herrera: No, no, no... pero la van a librar.

César Jauregui: Pero qué obsesivos wey o sea...

Jaime Herrera: Ah, no, no, no...

César Jauregui: Obligarte a firmar chingaderas y media y la mamada.

Jaime Herrera: Ah no, y si no, ya sabes caon, con la amenaza de que el que voy enseguida soy yo...

César Jauregui: ¿Así?

Jaime Herrera: ¿Ah, tu qué crees? y más wey jajajaja.

César Jauregui: Hijos de su puta madre.

EL TESTIGO PROTEGIDO

Por su parte, Jaime Herrera Corral, ex secretario de Hacienda en el gobierno de César Duarte, reconoció que él ha sido testigo protegido del actual gobierno estatal para las investigaciones en contra de la red de corrupción de César Duarte.

Aseguró que tanto la alcaldesa María Eugenia Campos Galván, como el secretario de Ayuntamiento, César Jáuregui Moreno, recibieron dinero del ex gobernador.

Denunció que ambos funcionarios recibieron más de 30 entregas de dinero entre 2014 y 2016 por fuertes montos, entregados de manera personal. "Aquí sí esta persona de frente ante ustedes", dijo al señalar que cuenta con las pruebas suficientes, robustas y contundentes de que así ocurrió por cada entrega de dinero, firmadas, "porque el entonces gobernador buscaba mantener pagar favores y comprar voluntades".