Escala conflicto en Yucatán por becas de la 4T; exigen renuncia de funcionaria

AKIL.- Luego de que padres de familia denunciaran que a sus hijos les habían quitado sus becas Benito Juárez por exigir transparencia en el manejo de recursos federales, representantes del gobierno federal se movilizaron al municipio de Akil para dialogar con inconformes y tratar de que el conflicto escale.

TAMBIÉN LEE: Exigen a Servidores de la Nación informe de gastos en Yucatán y les quitan beca

En una reunión, los padres exigieron el cese del enlace de prestación de los Servidores de la Nación, Ingrid Carballo Navarrete, por "malas actitudes" y falta de transparencia en los programas de apoyo.

Al encuentro acudió el delegado del gobierno federal de los Programas de Desarrollo de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, junto con la directora regional de Programas Integrales para el Desarrollo de la zona sur de Yucatán, Sisely Burgos Cano.

? #VIDEO | Escala conflicto en Yucatán por becas de la 4T; Padres de familia exigen el cese de Ingrid Carballo, por "malas actitudes" y falta de transparencia en gasto de apoyos. #ak https://t.co/YeR4RjMqZf pic.twitter.com/giZ2Tr4bbA — La Silla Rota (@lasillarota) October 19, 2021

A ellos les recordaron que Carballo Navarrete, desconoció durante año y medio al comité del programa La Escuela es Nuestra (LEEN), destinado al preescolar comunitario "5 de mayo", también evitó que la tesorera -que ella misma nombró presidenta del programa- entregará las notas e informes sobre el gasto de 50 mil pesos del apoyo federal para rehabilitar la escuela.

Un padre de familia les recriminó a los funcionarios que solo fueron a defender a su colega porque es sobrina del titular Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Yucatán, Domitilo Carballo Cámara.

Sisely Burgos: ¿Qué es lo que usted sugiere que hagamos?

Padre de familia: Que la despidan (a Ingrid Carballo)

Sisely Burgos: ¿Perdón? ¿Perdón?

Padre de familia: Porque lo único que hace es cambiarla de lugar y que vaya a arruinar otra escuela, no es la primera vez que tiene una queja y no puede ser posible que no haya consecuencias, o sea yo puedo entrar y hacer lo que quiera porque mi tío está ahí, pues no me pasa nada y si voy a acusar a quien me haga algo. Primero que nada, la ley prohíbe que haya familiares. Yo espero que el presidente, soy de la misma línea que ustedes y es una vergüenza, una reverenda vergüenza que vengan a defender a personas así. Por personas como esas el partido se ensucia y perdimos muchísimo.

Por su parte, Joaquín Díaz Mena reconoció que no estaba enterado del problema, pero en respuesta, uno de los padres evidenció que tienen año y medio con esta situación, mientras que el funcionario tiene tres en el cargo.

Salió una nota que decía que les quitaron becas a algunas personas por una supuesta venganza de una servidora de la nación, lo correcto cuando vemos esto es venir con el coordinador de Becas Benito Juárez, Roger Ávila, para que nos diga si un servidor de la nación puede quitar becas y si así fuera, aclarar qué pasó. Yo sé que no pueden, porque Becas Benito Juárez se maneja de forma autónoma, solo avisamos de pago e inscripciones", justificó Díaz Mena

Respecto a la baja de las becas, el coordinador de Operación Territorial del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) Yucatán, Felipe Duarte Ramírez, aseguró que es un problema nacional.

No es un caso de Akil, el problema este, es un caso nacional, en Veracruz el sistema no registró creo que a 15 mil niños, en San Luis Potosí lo mismo pasó, en Campeche lo mismo y en Yucatán afortunadamente detectamos ese tema a tiempo y ya lo estamos resolviendo, con ese gran equipo que encabeza Huacho Díaz Mena, el delegado, tan es así que por esos dos casos estamos en Akil

El representante de las Becas Benito Juárez, Roger Humberto Ávila Carrillo, quiso explicar las reglas de operación que dejaron fuera a los hijos de quienes exigieron rendición de cuentas, pero solo atinó a reiterar que probablemente no entregaron un documento.

"Oficinas centrales nos solicita la información, suben toda a la base de datos, pero en algunas ocasiones no concuerdan algunos datos o situación y eso rebota y detectan que no está estudiando el niño. Las oficinas de Ticul son las que pueden llevar a cabo una ficha de atención, es importante la constancia para poder hacer el trámite, normalmente tardan de cuatro a seis meses", comentó.

Al final se entregaron los comprobantes de 128,185 pesos y se acordó regresar un saldo de 21 mil 814 pesos para terminar la rehabilitación de la escuela.









rst