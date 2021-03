"Es tiempo de que a San Luis Potosí lleguen gobiernos decentes": Octavio Pedroza

Con más de 28 años de militancia en el Partido Acción Nacional (PAN) y después de ocupar cargos municipales, estatales y federales, Octavio Pedroza Gaitán, candidato a la gubernatura de San Luis Potosí por la coalición "Sí por San Luis", reconoce que no será un proceso electoral fácil y menos cuando hay candidatos que fondean su campaña con recursos de dudosa procedencia, principalmente del candidato del PVEM.

En entrevista con La Silla Rota, el abanderado del PAN, PRI y PRD menciona que a través de los recorridos que ha realizado en los municipios de la entidad, la principal demanda y exigencia de los habitantes es la inseguridad, la cual se ha incrementado a través de los robos a transeúntes, a casa habitación, así como extorsiones, por lo que es necesario implementar políticas que regresen la seguridad a los habitantes.

Otros de los temas que deben de ser atendidos, enumera, son economía, salud e infraestructura, principalmente en la zona de la Huasteca, para que la entidad tenga un mayor crecimiento local y nacional.

¿Cómo inició en la política?

Tengo 28 años militando y trabajando en el PAN, siempre militando y trabajando y apoyando campañas de diversos miembros activos del PAN. Estuve en la campaña de Alejandro Zapata, con quien fui regidor.

Pero la compartía con mi actividad profesional de trabajar para una empresa. Yo dirigía una empresa de la familia Marín Alba, quienes también son empresarios muy connotados en San Luis Potosí, de pronto, en una mesa con amigos panistas estábamos valorando quién podía ser candidato a la alcaldía. La elección era en 2003 para empezar en 2004. Ahí, a uno se le ocurrió decir: ´oye Octavio, pues tú´, y yo como el clásico: ¿y yo por qué?

Afortunadamente lo primero que hice fue hacer una consulta familiar. Estas decisiones no las puedes tomar sin tomar en cuenta a tu familia. Para mí el valor de la familia es fundamental y afortunadamente tuve el gran respaldo de mi esposa, mis hijas eran muy jovencitas, adolescentes.

Fueron tres años de una gran experiencia. Para mí la alcaldía es el cargo público que más satisfacciones te da, aunque también te da sinsabores y frustraciones, porque no siempre puedes hacer todo lo que quisieras. No puedes responder a todas las necesidades que te plantea.

Y escoger de los males el menos peor...

La función pública es el arte de escoger entre inconvenientes. Para donde tú te muevas vas a generar conflicto de intereses. Yo resuelvo para acá, se descompone del otro lado, pero tienes que tomar decisiones que busquen, como centro de todo, generar el mayor bien común y esto, consiente que siempre va a tener afectaciones a determinados sectores o a determinados grupos.

Si tienes que limpiar una plaza pública de ambulantaje, pues lo haces privilegiando el bien superior, aunque sabes que vas a afectar a algunos particulares. Tienes que tomar decisiones, estar en la función pública es tomar decisiones.

Después fui delegado federal del Trabajo con Felipe Calderón, a través de Juan Camilo Mouriño.

¿Según lo que está a la vista, ser líder empresarial en San Luis Potosí es una profesión de alto riesgo? (el 1 de marzo fue asesinado el líder de la Coparmex, Julio César Galindo)

Lo que ocurrió hace algunos días fue un caso muy aislado, no tiene que ver con otro tipo de...

Pero, pero, está muy documentado, que era alguien muy cercano al PAN...

No bueno, te voy a decir una cosa, una hora antes de este lamentable suceso estuvo conmigo (el empresario asesinado). Yo traía en un saco, ese día, mis últimos apuntes de Julio. Sus propuestas.

Ya fue alcalde ¿cuáles serían en orden de importancia los principales problemas que ve en el estado en este momento?

En el estado, primero y sin lugar a dudas y con una diferencia importante respecto a los que le siguen es el tema de seguridad. Las condiciones de inseguridad en el estado es el motivo de mayor preocupación de la sociedad. Lo tenemos medido. Hicimos todos los análisis, focus group, encuestas, para determinar cuáles son realmente las grandes asignaturas que a la gente le duelen, la gente tiene en su escala de prioridad, y es la inseguridad. La gente está viviendo con miedo, está viviendo con temor a salir a la calle. Han proliferado los delitos del fuero común, los asaltos a casa habitación, a transeúnte, extorsiones. Delitos que pueden ser, no considerados de alto impacto, pero que a la gente en la vida cotidiana le duelen.

En segundo lugar, temas económicos. Yo creo que San Luis Potosí ha crecido, pero no ha crecido de manera equilibrada. No hay la suficiente generación de empleos en las zonas del interior del estado, y cuando hablo del interior del estado, y cuando hablo del interior me refiero a la Huasteca Potosina, a la zona media. La mancha urbana, la conurbación de San Luís Potosí capital con sus municipios aledaños ha crecido, ha desarrollado, hay inversión, hay empleo, pero no hemos crecido de manera equilibrada.

Un gran tercer tema para nosotros es la infraestructura en materia de movilidad urbana y carreteras secundarias del estado. Hay déficit, importante de vías de comunicación, particularmente en la zona de la Huasteca Potosina, es algo que yo he venido reconociendo atrás como una necesidad imperante porque eso tiene que ver con otras muchas áreas: temas de economía, de seguridad, incluso, hay un gran deterioro de toda la red de carreteras secundarias en la Huasteca, hay necesidad de aumentar la infraestructura hospitalaria en el interior del estado...

¿Y del tema de salud...?

Otro gran tema es salud, sin duda, porque tampoco ha habido un crecimiento armónico, simétrico en infraestructura hospitalaria. San Luis Potosí capital tiene muy buena infraestructura de salud, pero en la Huasteca Potosina en más de 22 municipios tenemos solamente un Hospital Regional y lo demás son centros salud muy deficientes, con una muy escasa presencia de personal médico, no hay especialistas, no hay medicamentos y para atender a un número muy importante de la población, arriba de los 300 a 350 mil habitantes, en toda la zona de la Huasteca hay una necesidad de que construyamos urgentemente un hospital de especialidades, un hospital regional que tenga la capacidad de darle la cobertura a más de 22 municipios.

Como alcalde usted tenía de vecinos a Soledad y a la familia señores Gallardo padre e hijo, donde surgieron negocios irregulares, giros negros, narcomenudeo...

Quiero aclarar que no es coincidencia en los tiempos el surgimiento de la figura de estos personajes durante la administración municipal. Cuando yo fui presidente municipal 2004-2006, ellos todavía no aparecían en el escenario político. Nunca hubo contemporaneidad en nuestra administración. Lo que nosotros sabemos es lo que de alguna forma, voz pópuli, de que han tenido una participación importante en la adquisición de bienes inmuebles, de terrenos y bueno en ese sentido pues hay mucha información entre el actuar de la familia y pues ahora nos vamos a enfrentar en este proceso electoral.

Abandera al PVEM, el Verde es un partido que ha venido recogiendo personajes de distintas fuerzas políticas, hoy día se ha convertido en quien cacha a todos los damnificados de los procesos internos, como es el caso del PAN, no veo una plataforma ideológica, no veo una plataforma doctrinaria de un partido decente, congruente, entonces.

Cómo describir en términos de un adversario, de un contendiente más o es un grupo, una mafia que es peligrosa para la convivencia en San Luis Potosí, para la política...

Yo la veo de esta forma: es tiempo de que a San Luis Potosí lleguen gobiernos decentes y esa es la oferta que nosotros proponemos. Necesitamos gente decente, gente comprometida, gente que busque generar bien común y siempre veo las cosas desde esa óptica, desde construir sobre nuestras fortalezas y no sólo sobre las debilidades de los demás. Yo hablo de lo que nosotros representamos en este sentido, la historia en este sentido, la historia nos avala, nos fortalece, somos la fuerza de la decencia.

#Estados | Esto es lo que nos reveló @octaviopedroza, candidato de la coalición "Sí por San Luis" quien reconoció que no será un proceso electoral fácil con candidatos que fondean su campaña con recursos de dudosa procedencia. #ep https://t.co/d8tcUYZiMf pic.twitter.com/YyYtgJybC8 — La Silla Rota (@lasillarota) March 25, 2021

¿Qué tanto le preocupa el qué se piense que hay una gran ola en el país de Morena y se va a llevar casi casi la mayoría de las gubernaturas? ¿Teme juego sucio del gobierno federal y de Morena?

Yo creo que está muy claro en qué estados Morena tiene posibilidades de ganar, y en cuales se va a complicar el escenario para ellos. Querétaro es el estado con más alta probabilidad de que pierda Morena hay una diferencia de más de 20 puntos entre el PAN y Morena, y el segundo estado con más probabilidades de ganar es Luis Potosí, en la coalición. Hace unos días tuvimos información, poquito más de 10 puntos porcentuales arriba de Morena y en tercer lugar Gallardo con el Verde.

Juntos vamos al nuevo San Luis Potosí, el que nunca se detiene. Avancemos al estado del que nos volvamos a sentir orgullosos. Contigo, ¡#VamosALaSegura! pic.twitter.com/FHChw71CCF — Octavio Pedroza (@octaviopedroza) March 5, 2021

¿En segundo lugar, Morena, con Mónica Rangel?

Tenemos la fotografía del momento. Esto es dinámico, esto se va a ir moviendo, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar en toda la campaña para que este diferencial se mantenga en el mejor de los casos y la idea, desde luego es crecerlo. ¿Qué espero yo de la posición de Morena? Bueno, creo que no va a haber una acción deliberada para sesgar el proceso para favorecer, lo que sí veo es que evidentemente los programas del gobierno federal estarán al servicio de quién representa los intereses del partido, eso lo estamos detectando desde tiempo atrás. Por el otro lado vemos con gran preocupación la gran cantidad de dinero y fondo que se está moviendo alrededor de la campaña de Ricardo Gallardo.

¿Qué le parece esta decisión de Xavier Nava de renunciar al PAN para irse a competir por la alcaldía de la capital por Morena?

Xavier Nava no milita en ningún partido, él nunca se ha afiliado a ningún partido. Él buscó ser candidato a diputado federal por el PAN, no hubo la condición para que se diera, se fue por el PRD. Después intentó buscar la alcaldía de la capital y buscó opciones, el PAN fue una de ellas, se hizo candidato sin ser panista en una alianza con Movimiento Ciudadano. No había terminado de empezar su trabajo cuando ya estaba en el proyecto de la búsqueda de la gubernatura.

Contiende internamente por la candidatura de a la gubernatura por Acción Nacional, no tiene un buen resultado, el resultado me favorece a mí y Xavier Nava hace un carrusel de búsqueda de opciones para ver qué partido le permitía la candidatura, exploró varias y terminó en Morena, cuando tres semanas antes, públicamente había denostado y hablado en condiciones muy negativas de Morena.

Finalmente, bueno él tomó sus propias decisiones, yo no le auguro los mejores resultados en tanto que hubo una gran decepción de la gente que él apoyó a la alcaldía por el PAN y que, hoy al ver este saltimbanqui de ir de un partido a otro, de buscar una opción a otra, pues lo llevó a una opción, que creo yo, no obedede a los principios que lo postularon para ser candidato a la alcaldía por el Partido Acción Nacional.