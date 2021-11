"Es mi última conferencia o me matan o me meten a la cárcel": edil de Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ. - Raquel Trujillo Morales, alcalde del municipio indígena de Pantelhó, Chiapas, dijo que el Congreso local lo desaforará "a la fuerza" , para darle paso al Concejo Municipal que, según él, será controlado por gente del grupo autodefensa "El Machete".

También lee: Habitantes de Pantelhó, Chiapas, exigen la renuncia del alcalde Raquel Trujillo

En una conferencia de prensa señaló que Leonel Inocencio Reyes González, coordinador de asesores del gobierno estatal, le pidió su renuncia con la supuesta finalidad de que regrese la paz a esa localidad, ubicada a unas tres horas de la capital chiapaneca, la cual estuvo controlada por la organización criminal "Los Herrera".

Añadió que en ese encuentro en Palacio de Gobierno, lo tuvieron secuestrado, lo obligaron a firmar varias hojas en blanco (no aclaró sobre qué), aunque, confesó, no puso firma original.

Para presionarlo, supuso, la Fiscalía General del Estado (FGE) giró una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio, "nadie me notificó nada, todo es falso, no sé de quién se trata. Además, ofrecí mi renuncia si 'los machetes' presentaban a los 21 secuestrados desde julio pasado, entre ellos algunos de mis familiares directos, pero no pasó nada, y creemos que ya no están con vida".

Tras ser señalado por su relación con el narcotráfico y en especial con Autroberto Herrera y Dayli de los Santos Herrera, líderes de la organización delincuencial "Los Herrera" hoy ya en prisión, el munícipe electo aclaró que él siempre ha sido un hombre de trabajo honesto, con empleos desde albañilería hasta el campo en la producción de maíz, con los cuales ha logrado mantener a sus 11 hijos.

Ante la mencionada acusación, Raquel Trujillo adelantó que, a como dé lugar, buscará por todos los medios comprobar que él no tuvo nada que ver en ese homicidio.

"Esta es mi última conferencia de prensa porque, o me matan, pues estoy amenazado de muerte, o me meten a la cárcel por un delito que no cometí".

Al término de la conferencia, Trujillo Morales se retiró de prisa del restaurante al que citó a los medios de comunicación, con el temor de ser detenido o asesinado.

esc