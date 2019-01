"Es mi medio hermano", asegura acusado sobre agresor de perro en Piedras Negras

REDACCIÓN 07/01/2019 10:53 p.m.

Luego de acudir a denunciar las amenazas que recibió por ser el supuesto agresor de un perro en un video que indignó a las redes sociales, Gerardo Agustín Herrera Cruz aseguró que el hombre que aparece en las imágenes apuñalando al animal es su medio hermano.

Él no es Gerardo Agustín Herrera Cruz, él es Gerardo Humberto Herrera Escobedo", apunta el acusado.

Al ser cuestionado de cómo supo el nombre completo del culpable –el cual es Gerardo Humberto Herrera Escobedo- confesó el parentesco que los une. "Somos familiares, es mi medio hermano", dijo en entrevista a Azucena para Milenio TV.

Conmoción en Piedras Negras por sujeto que apuñala a perro

Como en el Facebook, lamentablemente, los dos nos llamábamos Gerardo Herrera, cuando el da de baja su cuenta de Facebook, se van contra mí", agregó.

De acuerdo con Herrera Cruz, no ha logrado localizar a su medio hermano, sin embargo, existe la intención de hacerlo para esclarecer los hechos, ya que su familia también se ha visto afectada por las falsas acusaciones hacia su persona.

Asimismo, refirió que el Ministerio Público ya trabaja en las investigaciones de las personas que obtuvieron los datos personales del acusado, tales como afiliación de seguro social, RFC y CURP.

De igual forma, señala que tanto su familia como él ya cuentan con protección policiaca debido al hostigamiento del que ha sido víctima desde la publicación del video.

