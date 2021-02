"Es dramático no saber quiénes son", así es la búsqueda de desaparecidos en los tráilers de Jalisco

“Primero, en una mesa te reciben dos personas trabajadores del servicio social y te piden una descripción de tu familiar. Aquí empieza el problema, porque tú das la descripción, pero esas personas no están capacitadas. No nos lográbamos entender en algo tan sencillo como que me preguntaban: ¿tiene tatuajes? y yo explicaba: sí tiene tatuajes en el pecho, y la señorita decía: es que los hombres no tienen pecho”.