"Es dramático no saber quiénes son", así es la búsqueda de desaparecidos en los tráilers de Jalisco

"Cuadras antes de llegar al instituto forense, se percibe el olor a muerte. Es impactante.", dice Alejandro, quien cuenta su experiencia al acudir al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses con la esperanza de encontrar a su sobrino entre los cuerpos que estaban amontonados en las cajas de tráiler.

En entrevista con Azucena Uresti, en Grupo Fórmula, Alejandro exhibió la ineficiencia de las autoridades para realizar la identificación de los cuerpos que se encuentran todavía en el instituto.

¿Qué pasó con los cuerpos almacenados en un trailer?

Alejandro esperó cerca de ocho horas para ser atendido, por el poco personal que labora en el lugar, además, afirma que no es personal especializado quienes están recibiendo las descripciones de los desaparecidos.

"Primero, en una mesa te reciben dos personas trabajadores del servicio social y te piden una descripción de tu familiar. Aquí empieza el problema, porque tú das la descripción, pero esas personas no están capacitadas. No nos lográbamos entender en algo tan sencillo como que me preguntaban: ¿tiene tatuajes? y yo explicaba: sí tiene tatuajes en el pecho, y la señorita decía: es que los hombres no tienen pecho".

Te encuentras un escenario mucho peor, de desorganización e improvisación, cuenta Alejandro.

Tras el problema en la descripción de los familiares desaparecidos, lo segundo es trasladarse a otra área donde tardan hasta media hora con cada persona que va entrando, pues sólo hay dos oficinas.

Buscan a sus desaparecidos en tráilers de Jalisco

Alejandro tenía el número 55 de la fila, "Cuando entro, no hay base de datos, lo que me voy encontrando es sorprendente, la descripción que tu dabas en la entrada la cotejaban con unas carpetas que estaban muy abultadas, ese es el problema número dos, y que tiene varias aristas, por qué el gobierno de Jalisco ni la fiscalía ni el instituto han hecho un esfuerzo por hacer un control prudente de los datos de las personas no identificadas.

"Todo lo cotejan a mano, carpetas de archivo, y la persona que te ayuda a hacer la búsqueda tiene que descifrar la letra de la persona que tomo tu descripción con la letra de la persona que lleno la ficha de control de la persona no identificada. Ahí surge más incertidumbre, no hay una búsqueda ni exhaustiva ni a detalle". Comenta.

Después de ocho horas, que Alejandro califica como ineficiencia, había 30 personas esperando y aún llegaba gente.

"Es duro porque viene gente de otras partes del país esperando localizar a sus hijos y sólo les sostiene la cara una carpeta de archivo".

En la entrevista, Alejandro denuncia una falta de profesionalismo, además de que califica el sistema de búsqueda como precario y poco eficiente.

"El escenario es mucho peor, te encuentras desorganización e improvisación", dice.

SIN SOLUCIÓN DE FONDO

Las autoridades intentaron hacer que la imagen pública del gobernador no se vea dañada, "El gobernador sale y anuncia que están construyendo refrigeradores, pero el problema de fondo es saber quiénes son estas personas".

Alejandro cree que la lógica de construir más refrigeradores es abrirle las puertas a la violencia, pues se tiene más capacidad para recibir cuerpos pero menos capacidad para conocer quiénes son.

"De las bolsas salían líquidos... los cuerpos estaban ya muy mal", chofer de tráiler

"Hay una falta de compromiso del gobernador con las víctimas", cuenta.

Alejandro busca a su sobrino, tras una espera de ocho horas y con una cita de 10 minutos, le aconsejaron volver en una semana a las 9:00 de la mañana para que no haya tanta gente, pues por la tarde sólo revisan archivos del 2018.

