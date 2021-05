Ernesto desapareció en altamar hace 26 días; lo buscan en cinco entidades

Ayer nos comentaron que la Marina de Yucatán ya paró la búsqueda y se notificó a Campeche, Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, quienes ya están buscando de ese lado, los de aquí ya hicieron lo que tenían y podrían hacer. Algunos pescadores piensan que están al garete y que podrían estar hasta del lado de Estados Unidos. Diario me acuesto y le pido a Dios que me lo devuelva como sea su voluntad, vivo o muerto, no sabemos cómo estén ellos, no sé si tienen agua", lamentó Adriana