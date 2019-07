Eric Cisneros, el secretario incómodo de Cuitláhuac

Xalapa, Ver. - Eric Cisneros Burgos, el segundo a bordo de la administración de Cuitláhuac García Jiménez, es considerado un secretario de despacho incómodo para el Gobierno de Morena. Sus declaraciones y publicaciones en redes sociales, han generado reacciones polémicas y una llamada de atención del ejecutivo estatal.

Así como ha lanzado advertencias a periodistas, se ha conflictuado con la Iglesia, y confrontado de manera constante al Fiscal Jorge Winckler, quien lo ha acusado de desconocer leyes, y de violar la presunción de inocencia de personas a las que él vincula con el crimen organizado.

Recientemente recibió una llamada de atención de parte del Ejecutivo del Estado. El Secretario de Gobierno no se quedó callado y optó por acusar a su compañero de Morena y diputado local de Papantla, Eric Domínguez, de usar un equipo de béisbol para promocionarse.

Notas periodísticas vincularon a Eric Cisneros con la selección de béisbol juvenil, categoría 17 – 18 que participó en un torneo nacional, luego de que aparecieron en el campo de juego con playeras color guinda, distintivo de Morena, con la leyenda #YoConEric.

El secretario de Gobierno exhibió su insubordinación con García Jiménez, quien minutos antes le sugirió no incurrir en actividades de proselitismo "que no vuelva a suceder".

Ante los señalamientos, el funcionario aclaró: "Qué bueno que hace esa pregunta, quiero decirle que nosotros no estamos aquí buscando cargos, estamos aquí por principios y valores. Tengo más de 30 años en el servicio público y nunca he sido legislador, ni regidor, no son los cargos los que me mueven, son mis principios y mis valores".

Además, acusó que unos cuantos lo vincularon, pero su homólogo, el diputado local de Papantla, Eric Domínguez, aclaró que fue él quien había regalado playeras a un equipo de béisbol.

Las declaraciones polémicas

Desde antes de asumir el cargo, Cisneros Burgos emprendió una cacería mediática contra el Fiscal General, Jorge Winckler, a quien ha exhortado a renunciar al cargo en reiteradas ocasiones. Incluso, se dijo que fue él quien orquestó el juicio político en su contra.

En un acto público del 25 de octubre en el 2018, afirmó "los veracruzanos no contratamos a un fiscal para buscar perros, ni para perseguir a sus enemigos políticos", y convocó a los legisladores locales a iniciar un proceso legal contra el titular de la FGE.

"Él dice que el Congreso lo nombró por nueve años, pero no le dieron un cheque en blanco para que haga y deshaga en Veracruz, para que meta a la cárcel a sus enemigos políticos y fabrique culpables", reprochó.

Presume espaldarazo del Gobernador

El 9 de febrero, apenas tres meses después de que inició la administración de Morena, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, salió a su defensa para aclarar que no había renunciado al cargo como se difundió en medios de comunicación.

"Se van a quedar con las ganas los detractores. Falso que el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, haya presentado su renuncia al Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García", tuiteó.

Luego del espaldarazo Cisneros usó su red social: «Se volvieron a equivocar nuestros detractores y sus replicadores. Seguimos en la Secretaría de Gobierno. Mantenemos la agenda pública de Veracruz como nos lo ha instituido el gobernador @CuitlahuacGJ».

Ese mismo mes, el día 17 de febrero, el secretario de Gobierno, Patrocinio Cisneros, acusó que la Iglesia Católica se ha adueñado de los valores universales y reclama el hecho de que los feligreses se confiesen con los sacerdotes y no con los políticos de su partido.

En respuesta, la Arquidiócesis de Xalapa emitió un boletín en el que exhibió "fracasos" y "torpezas" del Gobierno, "han creado ya una psicosis social que no se sabe quién la controlará, porque los ciudadanos no perciben una estrategia clara, proyectos de gran alcance ni eficiencia en los colaboradores gubernamentales".

Luego de la masacre en Minatitlán, donde fueron asesinadas 13 personas, entre ellos un menor de edad, derivado de una pugna entre dos de los principales grupos criminales que operan en Veracruz, el funcionario arremetió nuevamente contra Jorge Winckler.

El 20 de abril usó su Twitter para expresar: "Hace unos minutos concluimos la reunión de emergencia para atender los condenables hechos de violencia en Minatitlán. En el @GobiernoVer no vamos a parar hasta encontrar a los responsables, a pesar de que la @FGE_Veracruz ni investiga ni resuelve. No habrá impunidad".

Lo anterior, generó una cascada de mensajes en su contra, por politizar el asesinato de los asistentes a una fiesta.

El 13 de mayo, Eric Cisneros causó polémica tras criticar a la prensa, que, dijo, "defienden lo indefendible". Y afirmó que era necesario fijar una postura en favor de los ciudadanos y no en beneficio de un pequeño grupo político.

"Va para todos los compañeros que son periodistas, va para todos los veracruzanos... con esto que está pasando en Veracruz aquí vamos a saber quién está de lado de los veracruzanos y quién quiere ser cómplice de un pequeño grupo... porque hay algunos compañeros que defienden lo indefendible, aquí vamos a ver quién realmente quiere estar de lado de la justicia", amagó en una conferencia de prensa al aparecer en público con el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña

¿Quién es el titular de Segob?

Con bajo perfil, Cisneros habría operado en favor de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) mediante la promoción y defensa del voto. Personas cercanas lo ubican como gente allegada al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle García.

Fue director de Recursos Humanos y asesor del gobernador perredista, Narciso Agúndez Montaño (2005-2011). Fue oficial mayor del Ayuntamiento de La Paz en el 2002; en el Ayuntamiento de Mulegé fue tesorero general del 2011 al 2013. En la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue asesor del Grupo Legislativo de MORENA y diputado suplente del 04 Distrito en la IX Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur.