Equipo de Jaime Bonilla cobra "moches" con voluntariado fantasma

El equipo de trabajo de Jaime Bonilla, durante la etapa de transición, creó grupos de supuestos voluntariados para, a través de ellos, recibir donativos de empresas, con las que crearon una estructura de moches, para posteriormente dar contratos a cambio.

Pero el voluntariado “Gente como tú, con Bonilla”, no aparecen en ningún registro público.

Según la investigación hecha por semanario Zeta, no es una figura jurídica constituida para la entrega de apoyos, la realización de obras, la recaudación de fondos. Por tanto, no tiene cuentas bancarias, no emite recibos y tampoco rinde cuentas a la Hacienda pública.

Es decir, “Gente como Tú, con Bonilla” hizo todo lo que una asociación civil, fundación o institución de asistencia privada hace, pero sin tener registro legal para ello.

Aquí puedes consultar toda la investigación: Cobraron moches con voluntariado fantasma