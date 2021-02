Epilepsia, el nahual que permea en comunidades indígenas de Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Si una persona, en cualquier comunidad indígena del sur sureste mexicano, y desde luego en Chiapas, convulsiona, es porque de seguro su Nahual se comienza a manifestar: un alma animal que representa y acompaña su cuerpo y mente. Sin embargo, la realidad es distinta, pues se trata de un ataque epiléptico, condición o padecimiento muy común en ese tipo de regiones.

De acuerdo con información de la campaña que inició en marzo pasado el Capítulo Mexicano de la Alianza de la Liga Internacional contra la Epilepsia y Laboratorios Armstrong, hay cerca de 200 mil habitantes de la región tseltal de Chiapas que padecen ese mal.

Con base en datos oficiales, el 61% de la población indígena total del país habita en el sur sureste, en entidades como: Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Yucatán. De hecho, existen cerca de 25 millones de personas indígenas "censadas" a nivel nacional, lo que se traduce en al menos el 12% de la población total.

DIFÍCIL ECHAR ABAJO EL ESTIGMA

Sabedor de que uno de los principales objetivos es acabar o reducir el estigma que se vive entre la población entorno a la epilepsia, Máximo León, especialista mexicano en neurología, aclara que están enfocados en llevar información a esos lugares en videos y audios (poco más de una veintena) en cuatro idiomas como: náhuatl, mixteco, maya y tseltal y, de esa manera, tratar a los pacientes con efectividad.

También está consciente de que esa cosmovisión es complicada de desterrar de esos pueblos, pues hay prácticamente una contienda entre las fuerzas del bien y del mal, entre el nahual bueno y el nahual malo. Y aunque en la actualidad esas poblaciones acceden más a los tratamientos, aún mantienen esa percepción mágico-religiosa de la enfermedad.

"Se han hecho análisis transculturales, incluidos en Chiapas, y el hecho de entender la cosmovisión indígena, más allá de ser una barrera, nos permite hacer intervenciones más exitosas como expertos de la medicina, pues somos más empáticos con las cosmovisiones indígenas", especifica.

Si hay preocupación es porque la enfermedad está arraigada en los pueblos originarios. Prueba de ello, es que solo en la comunidad Jojutla, estado de Hidalgo, cerca de 26 de cada mil habitantes la padecen, lo que es elevado. A nivel nacional, la prevalencia es de 20 por cada mil, es decir que existen alrededor de 2 millones de pacientes con ese mal en toda la geografía mexicana.

HIPOXIA NEONATAL

Para León, la incidencia de ese mal en las comunidades indígenas tiene que ver sobre todo con las dificultades al nacimiento, conocido como hipoxia neonatal (complicaciones de los pequeños al nacer en cuestión de oxigenación), pues los servicios gineco-obstétricos son alejados, casi inaccesibles.

Sin embargo, también se le achaca a la cisticercosis, un bicho que está presente no solo en la carne de puerco, sino en vegetales u otros alimentos contaminados, o incluso por una situación hereditaria. Lo peor de todo, es que no se le ha hallado una cura, sino solo una forma de controlarla para que no haya una afección severa en el sistema nervioso central.

Si la epilepsia no es aún "tan sonada" en materia de salud, es porque está enfocada con un tabú social, pues cuando la mayor parte de las personas ven a otra convulsionar, adjudican ese evento como algo sobrenatural o raro. Lo peor de todo, insiste Máximo León, es que el mismo sistema de Salud la ha minimizado, casi enterrado.

Prueba de ello, advierte, es que antes el Seguro Social ofrecía cuatro fármacos para el tratamiento, pero en la actualidad el panorama es más incierto, debido a que hace poco se hicieron cambios en el cuadro básico, acceso al que las comunidades indígenas es aún más limitado.

Al respecto, el especialista estima que el 30% de los casos puede ser resistente al tratamiento, lo que indica que quienes entran en esa cifra serían candidatos o candidatas a una cirugía de epilepsia, la cual casi se practica poco en México, lo que condena a los pacientes a tomar fármacos de por vida.

La meta de la campaña no tiene un límite, sobre todo porque se vive un momento de pandemia. La intención, advierte el galeno, es abarcar todas las lenguas nativas de la República Mexicana.

Sin embargo, refiere que "tenemos que incidir más para que nuestro gobierno se comprometa a echar andar un plan de acción integral en contra de la epilepsia, y así resolver esta problemática".

Apenas el 9 de noviembre pasado, se aprobó una iniciativa de ley de la Organización Mundial de la Salud, la cual tratará a esa enfermedad —misma que no tiene cura— como un imperativo de la salud pública, e instará a los gobiernos miembros de la ONU y de la misma OMS a que desarrollen ese plan integral, mismo que estaría listo a más tardar en una década.