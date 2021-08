Envía federación vacunas a cuentagotas a Guanajuato: Secretaría de Salud

"Me da mucha pena contestar de la siguiente manera pero la verdad es que no sabemos porque las autoridades federales no nos han dicho cuándo llegarán más vacunas, todo se está concentrado en la Ciudad de México. Si checan, es una ciudad que tuvo un repunte muy importante y más del 90 por ciento de la población se ha vacunado, pero se ha dejado sin vacunas al estado de Guanajuato y a varios estados", apuntó el Secretario.