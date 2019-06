Envenenan perros en Monterrey

DAVID CASAS/ CORRESPONSAL 06/06/2019 08:11 p.m.

Monterrey, N. L.- Con el envenenamiento de tres perros en Monterrey, ahora hay temor de que se inicie una escalada de exterminio de canes por parte de vecinos o enemigos de los animales.

La crueldad hacia los animales se ha incrementado al grado de que, en un lapso de dos semanas, tres perros han sido envenenados por desconocidos, por lo que se interpuso denuncia ante la Fiscalía General de Justicia, que no ha perseguido el delito.

También puedes leer: Video: Dos perros salvan a su dueño durante asalto

La propietaria de uno de los canes muertos acudió al Centro de Orientación y Denuncia (CODE), en donde debió convencer por más de diez minutos a una funcionaria para que accediera a tomarle la declaración.

"Me dijo la abogada de manera maliciosa que fuera a municipio para reportar el caso, me explicó muy vagamente que de ahí iban a llamar a las personas que envenena a los perros, porque ya las tenemos identificadas".

"Me estaba pidiendo que fuera a Mediación, cuando yo lo que pedía era que me permitieran proceder legalmente. Con palabras no se va a arreglar un acto violento contra mi familia, que terminó en la muerte muy dolorosa de una perrita de doce años", dice la afectada, que solicitó permanecer en el anonimato.

De acuerdo a los datos obtenidos, los hechos se registraron en la colonia La Esperanza, en Monterrey, los días 27 de enero, 2 y 4 de febrero del presente año, y forman parte del incremento en las denuncias por crueldad contra los animales, que fueron de 14 en el 2016, 41 en el 2018, en tanto el 2019 no se han actualizado los datos.

Ante esto la diputada Ivonne Bustos, reconoció que este tipo de conductas llevan a cometer violencia contra las personas, y lamentó que no se tome acción contra quienes agreden a los seres vivos.

También puedes leer: Encuentran los cuerpos de 2 hombres devorados por una jauría de perros

"Existen estudios muy serios, nacionales, e internacionales también, donde se esclarece que las personas que cometen violencia contra los animales, eventualmente la van a cometer en contra de las personas.

"Parte de la investigación que realizan las autoridades impartidoras de justicia, cuando están persiguiendo delitos como crímenes de cualquier tipo, uno de los puntos que revisan es si la persona sospechosa que tienen han cometido actos de violencia contra animales, y la mayoría de los casos resulta que así es".

Las personas dueñas de los perros envenenados acusaron legalmente a vecinos, pero la Fiscalía no actúa y no le interesa el caso.

La diputada Bustos informó que desde el Congreso se trabajará para endurecer castigos a personas que maltraten a los animales.

"Se pretende endurecer las penas, los castigos y sancionar a las personas que violenten de cualquier manera a las mascotas, ya sean propias o de la calle".

LEA TAMBIEN Sacrifican a cinco perros que atacaban a pobladores en Puebla Una ciclista, de 43 años de edad, fue mordida por los perros en el antebrazo, pierna y glúteo, lo que desató el enojo de los pobladores y pidieron sacrificarlo

bl