Entregará IEA equipos de cómputo para pilotaje de programa ITS Learning

Los dispositivos contienen aplicaciones de Google For Education que permitirán mejorar el uso de la plataforma Its Learning

El director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Raúl Silva Perezchica, informó que con el objetivo de contribuir a la implementación del pilotaje del programa Its Learning, se entregarán 80 computadoras en beneficio de 350 alumnos de las secundarias Técnicas No. 1 José Reyes Martínez y No. 26 Himno Nacional, así como de la General No. 17 1° de Mayo.



Destacó que los dispositivos contienen aplicaciones de Google For Education, que permitirán mejorar el uso de la plataforma Its Learning, así como establecer comunicación digital; la entrega de equipos favorecerá el trabajo de alumnos y maestros.

Precisó que este pilotaje pretende transformar el aula tradicional en un entorno digital, utilizando materiales académicos, recursos y estrategias pedagógicas para el estudio de los contenidos.

Silva Perezchica explicó que Its Learning es una plataforma de aprendizaje, enfocada a elevar el nivel académico de los alumnos en las áreas de matemáticas, español y ciencias, con el objetivo de mejorar el desarrollo educativo y propiciar una mayor comunicación entre profesores, estudiantes y padres de familia.

Agregó que el alumno puede ingresar a la plataforma digital y realizar tareas, repetir la clase, así como recibir asesoría y acompañamiento por parte de maestros, mediante videoconferencias para resolver dudas acerca de las asignaturas.

Finalmente, el director general del IEA señaló que a través de dicha interfaz, los maestros pueden informar el avance académico de los alumnos y su desarrollo socioemocional en clase; de igual manera, los padres de familia pueden ingresar a Its Learning para tener conocimiento de las actividades que realizan sus hijos.





