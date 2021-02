Entrega Quirino Ordaz su Segundo Informe al Congreso del Estado

Culiacán, Sinaloa, a 15 de noviembre de 2018.- En apego a lo que mandata la Constitución, el gobernador Quirino Ordaz Coppel hizo entrega a los diputados de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, su Segundo Informe de Gobierno, y retomó la costumbre que se había perdido desde hacía 10 años, de que el titular del Poder Ejecutivo acudiera personalmente a hacer entrega de este documento que contiene las acciones realizadas en el último año de la administración estatal.

“Este gesto es una muestra de respeto y colaboración que dignifica a ambos Poderes, al retomar la tradición republicana que había desaparecido por más de 10 años, cuando el Ejecutivo asistía y rendía cuentas al Congreso”, dijo Ordaz Coppel y agregó que mediante este acto también refrenda su compromiso de informar con transparencia y claridad a la sociedad sinaloense.

Destacó que este Segundo Informe de Gobierno es el resultado de un trabajo colectivo entre los diferentes grupos sociales y su gobierno, y se entrega para su análisis y valoración del honorable Congreso del Estado. Además, adelantó que sus colaboradores estarán a disposición de los diputados, para aclarar o ampliar la información, cuantas veces lo requiera esta soberanía.

Ordaz Coppel refirió que ahora se vive un extraordinario momento de pluralidad política y social, donde el reto es transitar de la diversidad política a los acuerdos. Por eso mencionó que se ha reunido con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y con buena parte de su futuro gabinete, además de haber sostenido encuentros con senadores, diputados federales, locales y presidentes municipales de la coalición mayoritaria, y en todos esos encuentros ha encontrado una gran disposición para trabajar en el proyecto común que se llama Sinaloa.

“Soy un hombre de convicciones, porque creo que hay valores superiores por encima de nuestras diferencias ideológicas. Soy un hombre de palabra porque creo en la congruencia. Ustedes me conocen, no ando con poses, hablo claro y me gusta trabajar en equipo. No soy hombre de conflictos y siempre veo lo que sigue y lo que hace falta para que a Sinaloa le siga yendo bien, y tengo claro que esto sólo se logra trabajando en equipo y siempre en colaboración con el respeto debido a los demás Poderes del Estado”, precisó.

Dijo que ahora lo importante es que Sinaloa siga avanzando, que trabajemos todos por su grandeza. “Eso es lo que quiere la gente, y quien manda es la gente. Atender su mandato es nuestra responsabilidad política, y por la gente, ustedes y yo estamos aquí”, concluyó.

Por su parte, luego de recibir el documento del Segundo Informe de Gobierno, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Marco César Almaral Rodríguez, reconoció el gesto del gobernador Quirino Ordaz Coppel, de acudir al recinto Legislativo a entregar personalmente este documento.

“Hoy estamos en un evento republicano, sobrio, y de mutuo respeto entre Poderes, hoy el ciudadano gobernador está demostrando cortesía y madurez política al asistir a este honorable Congreso del Estado, el pueblo de Sinaloa necesita y merece la colaboración entre Poderes, queremos, como el ciudadano gobernador, lo mejor para Sinaloa”, dijo.

Añadió que los diputados de esta LXIII Legislatura realizarán el análisis correspondiente a través de las 27 comisiones permanentes conformadas por los 40 diputados, y si es necesario se solicitará al gobernador ampliar la información mediante preguntas por escrito y citará a los secretarios del gabinete para comparecer.

También intervino la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la diputada Graciela Domínguez Nava, quien le reiteró al gobernador Quirino Ordaz Coppel la convicción democrática de los legisladores locales y su compromiso con Sinaloa.

Al referirse a esta visita del mandatario estatal al recinto legislativo, mencionó que es necesario recuperar, a propósito de los informes y su glosa, una práctica republicana, como es la asistencia del titular del Poder Ejecutivo ante el Poder Legislativo para hacer el análisis del mismo.

“Una vez más con agrado le reitero, a nombre del honorable Congreso del Estado, nuestro reconocimiento por su presencia y entrega de su Segundo Informe. Señor gobernador, usted y nosotros tenemos una posibilidad, hacer de la política y del ejercicio de los Poderes, procesos para propiciar la felicidad de los sinaloenses; la política vale cuando en el centro de sus preocupaciones e iniciativas está la gente, hagamos de la política un ejercicio humanista”, finalizó.

También acompañaron al gobernador del estado varios de sus cercanos colaboradores, como el secretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores; el secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte; el secretario de Desarrollo Sustentable, Álvaro Ruelas Echave; el secretario de Obras Públicas, Osbaldo López Angulo; así como su coordinador de Asesores, Guadalupe Robles.

